後疫情時代劇場吹起「線上感」 探索手機的暫時性親密

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
明日和合製作所的「洗頭」，透過手機探索人和人之間的「暫時性親密」。圖／明日和合製作所提供
明日和合製作所的「洗頭」，透過手機探索人和人之間的「暫時性親密」。圖／明日和合製作所提供

疫情逐漸穩定，台灣劇場雖恢復正常演出，但逾三個月的封鎖，讓劇團發展出全新的線上展演形式。搭配日趨成熟的5G網路環境，劇團紛紛推出新型態的線上演出，不只鼓勵民眾透過手機或電腦欣賞展演，甚至透過手機參加展演，本身成為戲劇的一部份，形成後疫情時代劇場的「線上感」。

本周開演的「進口人類新城」，由老男孩劇團與衛武營國家藝術文化中心合作，以線上賞屋的方式演出。觀眾扮演即將移民的新住民，透過手機進行線上賞屋，房子和房仲都是由劇團創作設計。導演陳御弼表示，此劇是受到房仲「線上賞屋」的啟發，不用出門便可以得到對房子的想像。 劇團找來泰國、柬埔寨、印尼、越南等國演員擔任線上房仲，透過他們的介紹，令觀眾重新認識自己的城市。

對於明日和合製作所核心成員張剛華來說，「洗頭」和「手機」都是一種「暫時性的親密」。在一對一的洗頭過程中，人們透過搓揉、按壓等身體的觸碰形成親密關係，可以說出相當私密的話。人們透過手機螢幕上文字和圖片的傳送，與不熟悉的人產生特別的親密關係，這在疫情時代感受更為深刻。明日和合製作所上月在台北藝術節推出的線上沉浸式展演節目「洗頭」，便運用疫情時代最夯的Google Meet線上平台，讓觀眾和演員發展出一對一、類似洗頭時的親密關係。

「洗頭」原本是實體演出，張剛華曾前進中壢印尼社群及台北菲律賓社群，與居民進行「洗頭」和故事的交換；疫情時代則從實體發展為線上，表演者引導參與者透過手機敘述自身經歷，以類似「洗頭」的親密感共同創作一齣戲。張剛華表示，希望透過「洗頭」讓觀眾體驗「共在當下」的狀態，藉戲劇討論疫情時代的人類新關係—就算沒能碰到彼此的皮膚，但透過彼此在手機視窗裡能做的所有互動，產生特殊的親密。

疫情 劇場

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