鋼便橋計畫啟動 南橫公路年底全線通目標沒放棄

南橫公路高雄桃源區明霸克露橋8月7日被土石流沖毀，過去2個月，居民靠便道聯外通行，公路總局預計本月底進場施作鋼便橋，拚明年2月完工。距年底全線通車目標剩1個多月，工程人員形容，過程像一場馬拉松，每一吋道路修築不易，會加緊衝刺拚到底。

交通部原訂今年底南橫公路要全線通車，除了高雄桃源區尚有鋼便橋工程，南橫東西段沿線約有20處工地尚在進行，外界關注「年底通車目標是否跳票了？」公路總局第三區工程處表示，年底全線通目標雖然艱難，不會輕言放棄，正持續加強安全措施，不會冒險通車，就算開放，也傾向採取限時段通行，兼顧安全、產業及生態。

斷橋處周邊河床沖積扇淤積高達25公尺，相當於8層樓高，地質變數讓工程難度大增。多次到斷橋處會勘的土石流專家、成功大學教授謝正倫說，基於長遠考量，鋼便橋建議改線，避開荖濃溪，別與大自然抗衡，設法提升抗洪能力，才是順天應人之計。

公路總局甲仙工務段長陳正偉說，明霸克露橋斷橋處鋼便橋路線與臨時便道相似，施工前會先闢出另一條便道，鋼便橋施工期間仍有路可走。為節省經費，橋面板、橋墩等設施，將從已閒置的桃源一橋舊路鋼便橋拆下再利用。

今年是桃源區居民多災多難一年，先是8月間明霸克露橋被沖毀，梅山等3里一度淪為孤島，隔月是梅蘭明隧道被落石阻斷通行，居民被迫改走河床便道。

8月間遇金煌芒果產季，路斷橋毀一度讓農產運不出去，產銷難題讓農民心情沉重，直到8月底南橫東段道路緊急開放通行，才解燃眉之急。高雄市桃源區復興里長江維明說，這2年道路較脆弱恐難保持暢通，建議農民將果樹矮化、修枝減產，降低產銷壓力，以免孤島噩夢重演會措手不及。

「天無絕人之路，即使克難還是能活下去！」桃源區果農張美珠說，山區居民性格堅韌，路斷了還是會設法走出去，通常冬天走河床便道，夏天走農路，明年不知道情況是變好還是更糟，現在煩惱也無濟於事。

「踏入工區像進戰場！」陳正偉說，這不是矯情的話，是工程人員真實寫照與心聲，山區工程風險高，施工一有閃失就可能回不了家，經歷斷橋事件震撼，讓工程思維產生轉變，除了順應環境找解方，也不能忽略和居民多對話，忙搶通更要溝通。