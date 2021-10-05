國表藝三館共製計畫出爐 「鯨之嶋」打造台版山海經

「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」今天宣布第三屆得主。由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團與劇作家施如芳三方所共同製作的新作「鯨之嶋」獲得，作品將於2023年於國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心三場館巡迴演出。

「鯨之嶋」以台灣山川地理歷史為基底，創造迷人的超現實神話角色，透過遭受天災人禍侵襲的土地神話，反映台灣面對天災以及疫情肆虐的人們，以更高的視野共同反思環境危機，並揉合創新南北管音樂及當代偶戲的美學形式。

拾念劇集藝術總監暨導演李易修表示，全世界北回歸線所經之處，大多為沙漠或乾旱之地，只有台灣島因為黑潮經過而保持長年相對溫暖潮溼。這樣的地理特色引動著劇團對台灣島身世寓言的角色想像：「北回歸線」就像是旱災女神旱魃回歸神州所經之路，行經「台灣島」（鯤身）之前撞見「黑潮」，暖流黑潮就像風流的浪子，為鯤身帶來溫暖，年復一年的來來去去，挑動鯤身的心。此次的製作仍會持續探索傳統南北管音樂在劇場的的各種可能表現主題、開發全新美學形式。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，第三屆國表藝三館共製計畫共收到22件計畫案，也有因應後疫情時代的創作，作品非常多元。「鯨之嶋」主創者李易修曾於2018年TIFA演出超神話系列作品「蓬萊」，以獨創的語言與身體表演語彙，定位我們是誰、我們在哪裡。衛武營藝術總監簡文彬表示，「鯨之嶋」以土地和自然現象借喻，結合偶戲、現代戲劇和南北管音樂，打造台灣島的身世寓言。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，期待看到這部屬於台灣的「山海經」。