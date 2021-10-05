台灣最快2023年徵收碳費 擬定期調升費率

因應歐盟預計2026年對高碳排產品課徵碳關稅，溫室氣體減量及管理法將修法收碳費，但始終沒有鬆口費率範圍。環保署今天表示，費率會考慮出口競爭國標準取平均值，細節要與經濟部討論並留待子法訂定，子法也擬設立定期調升費率的機制，目前評估立法流程，最快後年就會開始徵收碳費。

環保署表示，碳定價定位為經濟工具，最重要是能夠帶動減碳，但台灣為外貿出口導向國家，必須考慮出口競爭國的碳價，包括排放交易、碳費或碳稅，彼此都落差很大，但以國際角度而言，碳價趨勢明顯上漲，未來子法將訂定機制，會有碳費計算公式，並定期檢討碳費。

環保署說，溫管法修法草案本月一定會預告，接下來還要送行政院審查，最快明年才能送進立法院，只要立法院有共識並通過後，就能立刻啟動子法修訂，明年將是很關鍵的一年，包括徵收對象、何時徵收、費率訂定都要在子法中討論，依照現在進度來看，最快也要後年才能開始徵收碳費。

先前傳出環保署擬訂碳費每公噸100元，中研院經濟研究所研究員蕭代基指出，100元碳費的減碳效果微乎其微，無助減少碳邊境調整機制對產業的負面影響，溫管法草案遲遲不面對費率問題，建議立委立法時必須在法條制訂碳費底價、費率逐年調升，且收入不可補貼汙染源等規定。

台灣淨零行動聯盟召集人、永續能源基金會董事長簡又新說，企業邁向淨零有許多挑戰，政府應提出有效的碳定價方案，在溫管法修法當中，必須明訂合理且可促進減碳成效的費率，同時載明長期穩定的調升機制，並且明確公開費率用途，確保碳費能在企業轉型上提供實質幫助。