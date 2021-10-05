「老掉牙」是一種迷思？ 暖男醫揭「真實病因」：跟年齡無關

牙齒是一個人的形象與門面，若不幸發生蛀牙、掉牙等情況，恐怕會影響別人對我們的第一印象。多數民眾以為通常只有年級大的人才會面臨牙齒脫落窘境，不過有醫師揭開迷思，並解釋掉牙的「真實病因」。

牙醫師葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心－暖男牙醫葉昭孝」發文提到，「常聽人家說老掉牙，是自然老化現象嗎？」、「所以只有老了才會掉牙嗎？」。他表示，「老掉牙」是一個迷思，大多數的掉牙、缺牙跟年紀無關，反而跟「牙周病」有密切關係。

有「暖男牙醫」稱號的葉昭孝解釋，牙周病菌會引起免疫反應來破壞齒骨結構，加上初期症狀不明顯，容易被人忽略。許多人都是等到發生牙齒鬆動、牙齦萎縮的狀況，才開始意識到不對勁。

葉昭孝提醒，人不論年紀大小，只要患上嚴重牙周病，就有可能會造成牙齒掉落的危機。他也分享自身臨床經驗，表示這一兩年有嚴重牙周病問題，甚至因為牙周病開始缺牙的患者，「有年輕化趨勢」。他呼籲民眾若有掉牙、缺牙狀況，務必趕緊治療，因為長期缺牙會導致齒槽骨逐漸流失，影響到鄰近牙齒的健康。另外，牙周病所導致的長期發炎問題，恐怕導致口腔毒素、細菌從牙齦進入到人體血液中，嚴重的話是有可能會導致全身免疫系統發炎和感染。