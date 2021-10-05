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最高省2,050元！立榮假期「慢漫旅騎」遊台東三重送

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
6條單車路線親近台東，電動輔助自行車，輕踩可行更省力。記者羅建怡／攝影
6條單車路線親近台東，電動輔助自行車，輕踩可行更省力。記者羅建怡／攝影

臺東是台灣人口密度最低的地方，也是運動環境的友善城市之一，除了熱氣球的升空體驗，串起田野、湖泊與海岸線的鐵馬之旅，也讓人驚嘆。立榮假期與娜路彎大酒店同步推出「馬到成功，慢漫旅騎」系列遊程，即日起至10月22日限時優惠，最高可省2,050元。

立榮航空副總經理劉同義表示，台東的山海美景和濃厚人情味，總讓人想一去再去，10月起立榮飛台東增加為每日兩班，期望能盡快恢復疫情前每日三班。長汎旅行社副總經理蔡錦惠強調，立榮假期從機加酒的線上訂購平台，延伸整合食、宿、遊、樂、購等各式旅遊元件，讓旅客省時更省錢，是後疫情時期的旅遊主流形態。

即日起至10月22日，立榮假期也有三大限時優惠，訂購臺東機加酒行程兩天一夜 4,599元起、三天兩夜5,099元起，即可憑折扣碼「UNIX5」折抵500元，加購「馬到成功單車遊程」享買一送一優惠（現省750元，6條路線可供選擇），入住娜路彎大酒店每房再送自助晚餐抵用券一張（價值800元），總計最高可省下2,050元。

其中的單車遊程，納入東部海岸國家風景區管理處在「馬到成功168」單車路線規劃的6種經典遊程，從臺東森林公園馬亨亨大道至成功鎮沿途，旅客將可以單車慢遊感受台東之美；另一特色是6種經典遊程，皆提供電動輔助自行車，輕踩可行，上坡尤其省力，可輕鬆享受單車漫遊臺東的樂趣。

台東縣副縣長王志輝表示，單車慢遊可順遊臺東森林公園的琵琶湖與溼地，以及臺東海濱公園、利吉惡地等國際級景點。東管處主任林李清儀則推薦東海岸都歷遊客中心、加路蘭、三仙台、比西里岸等亮點路線，沿途可觀賞近年極受矚目的「東海岸大地藝術節」駐地藝術作品，蔚藍海岸相伴，美景迷人。

相關資訊可查立榮假期官網：https://www.uniairholidays.com/，或洽各大合作旅行社。

立榮航空副總劉同義(前排右二)、長汎假期副總蔡錦惠(前排左一)，以及娜路彎大酒店林峰銘副董事長(前排右一)，共同舉辦「馬到成功，慢漫旅騎」發表會。台東副縣長王志輝(前排中) 、東管處主任林李清儀(前排左二)、台東縣政府交觀處處長余明勳(後排右四)共同參與。記者羅建怡／攝影
立榮航空副總劉同義(前排右二)、長汎假期副總蔡錦惠(前排左一)，以及娜路彎大酒店林峰銘副董事長(前排右一)，共同舉辦「馬到成功，慢漫旅騎」發表會。台東副縣長王志輝(前排中) 、東管處主任林李清儀(前排左二)、台東縣政府交觀處處長余明勳(後排右四)共同參與。記者羅建怡／攝影
台東鐵馬之旅精采處很多，包括舊鐵道、海岸線及美麗湖泊與森林。記者羅建怡／攝影
台東鐵馬之旅精采處很多，包括舊鐵道、海岸線及美麗湖泊與森林。記者羅建怡／攝影

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