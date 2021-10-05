工研院與民間研發自駕車亮相 軟硬體都MIT國慶供試乘
鴻華先進與工研院資通所研發的一款自駕車，今天在基隆的海洋科技博物館首亮相，工研院資通所副所長也是計畫主持人鄭聖慶說，這輛自駕車上的電腦、車體及軟體系統都是國產的，相關軟硬體設計與開發，都是國人研發。
在經濟部技術處「自動駕駛感知次系統攻堅計畫」與工業局「物聯網次系統發展推動計畫」支持下，工業技術研究院資通所進行有相關自駕感知技術研發，其研發成果結合鴻華先進公司進行合作開發的自駕車系統所生產的自駕車，將在10月8日至11日國慶期間，在海科館潮境公園提供民眾免費試乘與體驗，今天下午自駕車先開到潮境公園亮相。
工研院專案經理李思慧說，車上有自駕共通平台，搭配工研院研發的AI感知軟體，路上有障礙物如行人、2輪、4輪的車等，有自動偵測及決策的能力，遇到時會預先反應動作，如有行人或車子靠近就會停止或避開。
工研院技術總裁鄭聖慶指出，這輛自駕車軟硬體設計與開發，都是國人研發，工業技術研究院資通所經過4年多研發自駕感知技術軟體，運用在民間業者生產的電動車上，從車上的電腦、車體及軟體系統都是國產的。
海科館長陳素芬今天試乘後說，「感覺非常的平順，看到前方有行人會自動煞車」。，海科館為海洋科技推動與教育推廣的博物館，這次有機會與鴻華先進、工業技術研究院資通所研發自動駕駛感知軟體成果所生產的自駕車展開提供民眾免費試乘與體驗的機會。
活動相關與試乘體驗最好先預約(https://forms.gle/wzRUYZJRYJiZ1Wrq8)，也可現場報名。自駕遊潮境慶國慶試乘體驗8至11日早上9:30到12:00。
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