高雄流行音樂中心11月開幕季 到真愛路1號找音樂真愛
高雄流行音樂中心今年4月開啟一系列的開幕暖身活動，11月開幕季安排精彩演出，邀樂迷到位於「真愛路1號」的高流，尋找屬於自己的音樂真愛。
高雄市副市長史哲表示，高流開幕啟用是眾人努力的成果，一路走來，憑藉著歷任市長與藝文各界團體聲援，一步步讓這座屬於高雄人的流行音樂中心在美麗的港灣誕生。這次高流開幕將充分運用5G無線、高傳輸的優勢，結合展演，更實現市長陳其邁用心在高雄推動5G AIoT政策的成果，讓高流成為一座兼具高規格展演服務及5G最新科技運用的流行音樂指標場域。
高流董事長、高市文化局長王文翠指出，高流從12年前選址、興建，歷經許多人的努力而誕生，經歷技術測試和滿載測試兩場演出，雖受疫情影響，開幕延期，但「真愛值得等待」，今年終於等到完工開幕，終可呈現給市民一個期待中的音樂場館。
高流11月7日將於戶外海風廣場，透過敲響卑南族的銅鐘聲，由南王部落「Puyuma 普悠瑪音樂家族」成員吳昊恩、陳建年、紀曉君、南王姐妹花等人，帶著祖靈的祝福，歌詠出屬於這塊沃土上的「榮耀樂章」；11月20日高流室內表演廳「海音館」也將啟動首場售票演唱會，由台灣三金天王帶來高流開幕季的壓軸大秀。
高流也將推出自製節目「海之鬧」，分別是11月6日的「橘牆樂園」及13日的「布拉瑞揚舞團之夜」。高流執行長李欣芸表示，今年經歷全民抗疫，高流持續推出音樂活動陪伴大眾；藉由開幕系列活動，多元化的演出為高流找到更多演展的交流可能，未來將與更多不同類型的品牌、領域合作，拓展更多有趣的空間利用及演出風貌。
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