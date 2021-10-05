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日月潭紅茶今年度評鑑交茶踴躍 有機會達到往年水準

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭紅茶評鑑上午在魚池鄉農會展開交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣情朗，讓大家對今年度的紅茶評鑑都頗具信心。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑上午在魚池鄉農會展開交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣情朗，讓大家對今年度的紅茶評鑑都頗具信心。記者黑中亮／攝影

日月潭紅茶評鑑上午在魚池鄉農會展開交茶，前兩天繳交的是台茶18號紅玉，不少茶農指出，今年初雖遇天旱無雨，但之後又逢大雨，原本擔心產量品質會受影響，所幸秋茶採摘期天氣情朗，讓農會及茶農對今年度的紅茶評鑑都頗具信心。

魚池鄉農會表示，今年度比賽雖仍受新冠肺炎疫情影響，仍分台茶18號、大葉、山茶及台21號共四組進行，今年優勝評選名次將於月底正式對外公布，預估台茶18號的交茶數量將會達到往年的500支水準，其次大葉種、台茶21號及山茶的交茶數量，有機會突破去年的700支，達到往年的近1000支。

農會總幹事王威文說，今年受天旱後多雨的氣候不定影響，農會原本十分擔心紅茶的產量及品質，所幸9月分的雨水偏少，秋天採收期的連續多日好天氣，勢必讓今年茶葉品質有提升，而產量也有明顯回升，看到茶農踴躍地報名交茶參賽，日月潭紅茶主力的台茶18號，將可達到500支，讓農會有機會提高採購來增加茶農的收入。

王威文並指出，今年受疫情拖累，南投縣政府取消茶葉博覽會後，讓日月潭紅茶少了一個最大的行銷媒介管道，可是魚池鄉農會仍會扮演推廣角色，將年產400噸的紅茶行銷到國內外，畢竟魚池紅茶產區的品種特色清楚，是國內很高水準的茶樣，有其不可模仿的獨特性，產製和風味是外來茶葉難以混入的茶種，年年舉辦紅茶評鑑，是藉由這個比賽把魚池鄉、日月潭的特色、標準及個性予以確認下來。

日月潭紅茶評鑑上午在魚池鄉農會展開交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣情朗，讓大家對今年度的紅茶評鑑都頗具信心。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶評鑑上午在魚池鄉農會展開交茶，不少茶農指出，今年採摘期天氣情朗，讓大家對今年度的紅茶評鑑都頗具信心。記者黑中亮／攝影

日月潭 茶葉

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