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秋蟹肥美價格飆漲！水試所開發紅蟳「全人工」養殖技術
秋天是老饕大啖螃蟹的季節，因為開發多、漁業資源枯竭，螃蟹價格水漲船高；農委會水試所培育出第一批完全人工養殖的紅蟳，可望翻轉國內九成紅蟳靠進口的現況。
國人喜愛的沙公、沙母、紅蟳、處女蟳，都是「鋸緣青蟹」，台灣每年蟳蟹產品進口量約2200公噸，金額約4億元，這幾年全球需求增加，進口價格在近10年間上漲超過50%，年節時每台斤上千元，台灣鋸緣青蟹自給量僅10%，因此開發鋸緣青蟹「種蟹培育」、「孵化育苗」、「中間育成」、「成蟹養成」及「上市前育肥」等五階段技術，現在技轉給7家廠商。
農委會水試所長陳君如表示，早期台灣養殖也曾經有上千公噸產量，但根據漁業統計年報，紅蟳產量已經低於200公噸，原因是因為紅蟳苗過度捕撈、越來越少，東南亞地區近年也熱中紅蟳，同樣面臨過度捕撈蟹苗的問題，因此近年開始限制蟹苗出口，也因此研究人員思考重新建立紅蟳人工繁殖技術。
陳君如表示，研究人員兩三年前在七股溼地找尋野生紅蟳，也曾經從菲律賓等其他國家進口試驗，但進口紅蟳容易帶來疫病，最後仍回歸國內野生紅蟳採集去試驗；慢慢養殖、催熟、最後才有機會人工繁殖，菲律賓從孵化到變成稚蟹有百分之二的存活率；但台灣現階段技術沒有那麼高，台灣育成率現階段僅有百分之零點五，希望未來可以很快迎頭趕上。
根據水試所的統計，台灣養殖蟳的零售價格，每公斤400至600元；進口紅蟳每公斤800至1100元，台灣需求量曾經達到4000公噸，若能完全養殖、提高存活率，深具產業價值。
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