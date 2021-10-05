高雄美濃精功社區廚房開幕！品嘗瑤族滇緬風味小吃

高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備10多項特色滇緬風味小吃，想品嘗的民眾可於每周五、六、日來享用，人多的話需提前預約，廚藝工班將會出讓食客為之驚豔的無菜單傳統美食。

「精功社區廚房－瑤族滇緬風味小吃」從高雄市中心開車約35分鐘，社區廚房從餐飲到特色商品及空間展示等軟硬體設計，都有濃厚異國風味。

去年精功社區舉辦「滇緬百味嘗鮮香料市集系列－傣族孔雀宴」，菜色廣受好評，許多遊客慕名前來想一嘗社區特色料理。但由於社區廚房並沒有特定營業時間，來訪的遊客紛紛至鄰近的風味小吃店品嘗，社區媽媽覺得很可惜，因此透過農村再生的整合，以滇緬四村媽媽廚藝相互交流並管控餐點品質，進而成立「廚藝工班」，以精忠二村閒置空間為執行據點，推廣傳統滇緬特色美食。

精功社區廚房的滇緬家鄉味，包含牛肉麵、米干湯、過橋米線、碗豆粉、包料魚、雲南香腸、滇緬大媽豆食炒飯、打拋豬肉套餐、椒麻雞肉套餐、素酸菜水餃等，消費者可於每周五、六、日三天，和親朋好友一同來享用，人多的話需提前預約。

高雄市農業局長張清榮表示，社區持續透過農村再生及媒合專業師資協助打造社區新亮點，未來也規畫帶領遊客，於社區家戶庭院取得新鮮食材，回到社區廚房，由社區媽媽教導健康料理，遊客可報名學習幾道受歡迎的知名滇緬料理。

高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備特色滇緬風味小吃。圖／高雄市農業局提供