快訊

《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄美濃精功社區廚房開幕！品嘗瑤族滇緬風味小吃

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備10多項特色滇緬風味小吃。圖／高雄市農業局提供
高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備10多項特色滇緬風味小吃。圖／高雄市農業局提供

高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備10多項特色滇緬風味小吃，想品嘗的民眾可於每周五、六、日來享用，人多的話需提前預約，廚藝工班將會出讓食客為之驚豔的無菜單傳統美食。

「精功社區廚房－瑤族滇緬風味小吃」從高雄市中心開車約35分鐘，社區廚房從餐飲到特色商品及空間展示等軟硬體設計，都有濃厚異國風味。

去年精功社區舉辦「滇緬百味嘗鮮香料市集系列－傣族孔雀宴」，菜色廣受好評，許多遊客慕名前來想一嘗社區特色料理。但由於社區廚房並沒有特定營業時間，來訪的遊客紛紛至鄰近的風味小吃店品嘗，社區媽媽覺得很可惜，因此透過農村再生的整合，以滇緬四村媽媽廚藝相互交流並管控餐點品質，進而成立「廚藝工班」，以精忠二村閒置空間為執行據點，推廣傳統滇緬特色美食。

精功社區廚房的滇緬家鄉味，包含牛肉麵、米干湯、過橋米線、碗豆粉、包料魚、雲南香腸、滇緬大媽豆食炒飯、打拋豬肉套餐、椒麻雞肉套餐、素酸菜水餃等，消費者可於每周五、六、日三天，和親朋好友一同來享用，人多的話需提前預約。

高雄市農業局長張清榮表示，社區持續透過農村再生及媒合專業師資協助打造社區新亮點，未來也規畫帶領遊客，於社區家戶庭院取得新鮮食材，回到社區廚房，由社區媽媽教導健康料理，遊客可報名學習幾道受歡迎的知名滇緬料理。

高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備特色滇緬風味小吃。圖／高雄市農業局提供
高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備特色滇緬風味小吃。圖／高雄市農業局提供

高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備10多項特色滇緬風味小吃。圖／高雄市農業局提供
高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備10多項特色滇緬風味小吃。圖／高雄市農業局提供

小吃 高雄市

延伸閱讀

陸方禁蓮霧輸入 高市農業局10月啟動促銷扳回市場

相關新聞

全台唯一媽祖主題火車站 台鐵：引以為傲

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，宗教的盛事世界都有名，台灣鐵路管理局1000萬元，委託縣府文化觀光局...

秋蟹肥美價格飆漲！水試所開發紅蟳「全人工」養殖技術

秋天是老饕大啖螃蟹的季節，因為開發多、漁業資源枯竭，螃蟹價格水漲船高；農委會水試所培育出第一批完全人工養殖的紅蟳，可望翻...

首度成國慶活動第二現場 台北101觀景台重新開放

經過近5個月的閉館，台北101觀景台10月8日重新開放營運。台北101表示，將配合振興五倍券與台北市政府的「熊好券」推出...

高雄美濃精功社區廚房開幕！品嘗瑤族滇緬風味小吃

高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備10多項特色滇緬風味小吃，想品嘗的民眾可於每...

扭傷腳疼痛持續 就醫查出外踝韌帶早已斷裂

1名23歲男性打籃球時扭傷腳踝，看了兩次醫師都無法獲得改善，腳踝持續性的劇烈疼痛，讓他一度無法行走。台中醫院骨科團隊檢查...

歡慶國慶煙火在高雄 一卡通首發國慶卡10月8日開賣

睽違20年，2021國慶焰火將回歸高雄港灣施放，對於建城百年的高雄別具意義，為共襄盛舉一同歡慶雙十國慶，留下這紀念性的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。