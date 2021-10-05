首度成國慶活動第二現場 台北101觀景台重新開放

經過近5個月的閉館，台北101觀景台10月8日重新開放營運。台北101表示，將配合振興五倍券與台北市政府的「熊好券」推出優惠，希望為振興國民旅遊盡一份心力。

受陸客來台人數驟減衝擊，台北101觀景台近年來的來客數表現不如以往，去年與今年受到疫情影響，更是雪上加霜，因此台北101也希望透過疫情警戒降級後，能夠盡可能的吸引遊客上門。

台北101表示，過去觀景台同時間可容納1325人，而在去年疫情爆發後，降載為750人，接下來重新開放後，也會持續配合防疫措施，同時間容納人數僅200人。

台北101表示，觀景台重新開放，特別響應五倍券與熊好券，11月底前購買門票滿300元，就送雙層觀光巴士票券一張，同時，也串連商場資源，全力建構適合全齡造訪的場域，希望豐富旅客的旅程與帶來多元學習體驗。

台北101也說，今年國慶籌備委員會與中華文化總會邀請台北101共襄盛舉，將國慶典禮轉播的第二現場設於台北101，於雙十國慶邀請國立台灣交響樂團於91樓戶外觀景台為序幕暖場表演，透過現場轉播將演奏及空拍畫面傳送至國慶大會現場，AT-3雷虎小組戰機將於11:35衝場。