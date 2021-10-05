快訊

《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首度成國慶活動第二現場 台北101觀景台重新開放

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
經過近5個月的閉館，台北101觀景台10月8日重新開放營運。圖／台北101提供
經過近5個月的閉館，台北101觀景台10月8日重新開放營運。圖／台北101提供

經過近5個月的閉館，台北101觀景台10月8日重新開放營運。台北101表示，將配合振興五倍券與台北市政府的「熊好券」推出優惠，希望為振興國民旅遊盡一份心力。

受陸客來台人數驟減衝擊，台北101觀景台近年來的來客數表現不如以往，去年與今年受到疫情影響，更是雪上加霜，因此台北101也希望透過疫情警戒降級後，能夠盡可能的吸引遊客上門。

台北101表示，過去觀景台同時間可容納1325人，而在去年疫情爆發後，降載為750人，接下來重新開放後，也會持續配合防疫措施，同時間容納人數僅200人。

台北101表示，觀景台重新開放，特別響應五倍券與熊好券，11月底前購買門票滿300元，就送雙層觀光巴士票券一張，同時，也串連商場資源，全力建構適合全齡造訪的場域，希望豐富旅客的旅程與帶來多元學習體驗。

台北101也說，今年國慶籌備委員會與中華文化總會邀請台北101共襄盛舉，將國慶典禮轉播的第二現場設於台北101，於雙十國慶邀請國立台灣交響樂團於91樓戶外觀景台為序幕暖場表演，透過現場轉播將演奏及空拍畫面傳送至國慶大會現場，AT-3雷虎小組戰機將於11:35衝場。

台北101 國慶 疫情

相關新聞

全台唯一媽祖主題火車站 台鐵：引以為傲

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，宗教的盛事世界都有名，台灣鐵路管理局1000萬元，委託縣府文化觀光局...

秋蟹肥美價格飆漲！水試所開發紅蟳「全人工」養殖技術

秋天是老饕大啖螃蟹的季節，因為開發多、漁業資源枯竭，螃蟹價格水漲船高；農委會水試所培育出第一批完全人工養殖的紅蟳，可望翻...

首度成國慶活動第二現場 台北101觀景台重新開放

經過近5個月的閉館，台北101觀景台10月8日重新開放營運。台北101表示，將配合振興五倍券與台北市政府的「熊好券」推出...

高雄美濃精功社區廚房開幕！品嘗瑤族滇緬風味小吃

高雄市「精功社區廚房-瑤族滇緬風味小吃」在美濃精功二村開幕！社區媽媽精心準備10多項特色滇緬風味小吃，想品嘗的民眾可於每...

扭傷腳疼痛持續 就醫查出外踝韌帶早已斷裂

1名23歲男性打籃球時扭傷腳踝，看了兩次醫師都無法獲得改善，腳踝持續性的劇烈疼痛，讓他一度無法行走。台中醫院骨科團隊檢查...

歡慶國慶煙火在高雄 一卡通首發國慶卡10月8日開賣

睽違20年，2021國慶焰火將回歸高雄港灣施放，對於建城百年的高雄別具意義，為共襄盛舉一同歡慶雙十國慶，留下這紀念性的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。