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全台唯一媽祖主題火車站 台鐵：引以為傲

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯車站站體改善工程今天啟用，打造全台唯一媽祖主題車站。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯車站站體改善工程今天啟用，打造全台唯一媽祖主題車站。記者范榮達／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，宗教的盛事世界都有名，台灣鐵路管理局1000萬元，委託縣府文化觀光局代辦白沙屯車站站體改善工程今天啟用，打造全台唯一媽祖主題車站，台鐵局副局長朱來順到場見證，認為能與在地結合，台鐵引以為傲。

白沙屯車站站體改善工程規畫階段，文觀局、台鐵局、拱天客取得共識，要將媽祖元素融合站體設計，門面設置大型媽祖婆九珠垂簾意象，門口放置了Q版媽祖、千里眼、順風耳公仔，搭配台鐵帽子，天橋則利用拱天宮獨有的「勇」字打造燈箱，電梯使用影像，表現進香的盛況，工程今天啟用，立委陳超明、縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，及朱天順等人到場揭牌。

文觀局長林彥甫表示，苗栗海線一直以來都是縣府推動海洋觀光的核心軸線，尤其白沙屯拱天宮是媽祖信仰重地，白沙屯火車站站體意象改造完工啟用後，明年將持續推動「苗栗慢魚海岸旅遊帶遊憩服務優化計畫」，白沙屯拱天宮周邊環境將進一步優化再升級，會以更完善的人行友善環境、老街商圈特色營造，打造更具有媽祖文化內涵的特色景點。

他說，近年來，白沙屯媽祖進香活動，報名參加的信眾越來越多，香客的到來也帶動了當地經濟發展，「媽祖婆有保庇」。也因不少香客都會搭乘台鐵、前往拱天宮，希望將車站改造，讓更多的民眾體驗在地的媽祖婆文化。

苗栗縣通霄鎮白沙屯車站站體改善工程今天啟用，打造全台唯一媽祖主題車站。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯車站站體改善工程今天啟用，打造全台唯一媽祖主題車站。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯車站站體改善工程今天啟用，打造全台唯一媽祖主題車站。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯車站站體改善工程今天啟用，打造全台唯一媽祖主題車站。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯車站站體改善工程今天啟用，打造全台唯一媽祖主題車站。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯車站站體改善工程今天啟用，打造全台唯一媽祖主題車站。記者范榮達／攝影

白沙屯媽祖 北港朝天宮 台鐵

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