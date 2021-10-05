重機上蘇花改第一個連假 國慶最大車流上看2萬輛次

雙十國慶3天連假，針對國5及蘇花改的交通狀況量，宜蘭縣政府表示，由於這次是重機開放行蘇花改的第一個連假，參考過去連假車流量及增加的重機車流，蘇花改國慶連假的單日最大車流量約為2萬1500輛次。

宜蘭縣政府參考去年3天連續假期、蘇花改全線通車後車流及疫情影響，預測這次國慶連假的國5車流量平均為6萬6000輛次至7萬輛次之間；蘇花改的車流量平均為1萬8000輛次至2萬輛次之間。

不過，蘇花改這次連假比較特殊，因為交通部9月30日開放重機行駛蘇花改，依照目前假日重機的車流量大約增加7%，所以縣政府在估算蘇花改國慶假期的單日最大車流量約為2萬1500輛次，比往年成長。國5單日預測最大車流量為7萬2000輛次。

在南北雙向交通方面，南下車流高峰會集中在10月9日的連假第一天，第二天南北雙向都有車流，而且在第二天下午就會有部份駕駛人開始北返，第三天以北上車流為主。

高乘載管制方面，國道5號10月9日實施南下上午6點到中午12點；10月10日南下高乘載管制是上午6點到中午12點、北上是下午2點到晚上9點；10月11日實施北上高乘載管制時間是下午2點到晚上9點。

每天凌晨零時至5時，國5全線雙向暫停收費，宜蘭到頭城北上路段機動開放路肩行駛；10月9日清晨零時到中午12時，封閉國道5號石碇、坪林的南向路口。