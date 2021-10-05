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高鐵自由座開放下午討論 未規畫車廂內飲食

聯合報 / 記者楊雅棠許政榆蕭羽耘／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

疫情趨緩，但目前高鐵仍維持全車對號座，供不應求的狀況，引來通勤族抱怨。交通部今天證實，昨天下午已將自由座鬆綁規畫提報給中央流行疫情指揮中心，朝向「自由座坐滿就不能站」來開放。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，交通部確實有提出方案，下午才會討論，通過後會跟大家報告。開放方向朝向有自由座但無站票，至於餐飲部份目前尚未討論。

另外，日前指揮中心允諾協調四家醫療院所解決就醫歧視問題，包括衛生福利部轄下醫院包括部立桃園醫院、台北醫院、台中醫院以及台南醫院，供機組員於檢疫與自主健康管理期間就醫。但有機師反應要接種流感疫苗，詢問機組員專責醫院被拒絕施打流感公費疫苗。

陳時中表示，確實有安排幾家專責醫院協助機組員的相關醫療問題，如果個案沒被協助，會再了解，「一定會幫他忙，這應該的」。

至於專責醫院的規劃，陳時中表示，因在醫院內可能友善程度不足，或自主健康管理期間，非急性病時需先暫緩看病，但機組員因為經常在飛，非急性的病可能因此拖成急性，因此安排醫療機構協助就醫。而此個案已經發生問題，就會立即來解決。

流感疫苗 疫情 陳時中

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