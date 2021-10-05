美人湯沒有湯！社頭清水岩露營區業者無奈 縣府全力維修

號稱中部最大美人湯的合法露營區，彰化縣社頭清水岩露營區明（6日）即將開幕，令人失望的是美人湯沒「湯」，大眾湯屋暫不開放；業者今天表示，和縣政府簽約時註明有溫泉，結果阻塞沒水，只好先開放高級帳蓬露營區。

社頭清水岩露營區原名社頭清水岩童軍營地露營區，縣政府提案爭取中央補助整理和招商營運，由凱秝家實業股份有限公司得標，以「清水那方」為名經營社頭清水岩溫泉區和露營區。

凱秝家公共關係室經理曾瑩霞今天表示，當初和縣政府簽約時註明有溫泉區，因溫泉被淤泥阻塞，沒有泉水可用，暫時無法開放大眾湯屋，明天開幕先開放高級帳蓬區，待大屋湯屋等湯泉設施可用之後，公司再與地方談優惠在地居民的事。

縣政府城市暨觀光處處長田飛鵬說，地下溫泉水井一段時間沒用，再啟動時淤泥就湧進來，縣政府2017年抽取溫泉泉水供大眾湯屋使用，2018年和2020年各抽過一次，都沒問題，誰知營運商要開幕前，縣政府再啟動抽水機發現又有淤泥阻塞，已雇工清洗，待水質清澈和穩定，即可交給營運商使用。

社頭清水岩露營區面積約12公頃，分為溫泉區和露營區，露營區約10公頃，前縣長魏明谷2015年9月向交通部觀光局提送「清水之森．幸福東南角」計劃案，同年12月22日獲得觀光局核定兩億元經費，整體工程2019年底完工，去年（2010）年11月簽約委外。

據透露，營運商因溫泉區和露營區無法同步開放，「美人湯沒有湯」，為此沒在開幕邀請卡上面同時印上業主彰化縣政府的名稱，田飛鵬獲知哂笑以對，今天凱秝公關經理曾瑩霞說雖沒印「彰化縣政府」字樣，但希望縣政府早日恢復溫泉正常運作，公司方面就可以開放湯屋。