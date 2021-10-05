「健保不給付」心理疾患是貴族病？健保正研議不再獨漏諮商治療

吳媽媽因為情緒不穩而去看身心科，服藥治療後雖情緒較穩，囤積症無法改善，也沒有健保給付的治療可用，吳家經濟也難以承擔價格高昂的自費療程，結果只能眼睜睜看著家裡堆滿東西，家庭氣氛惡劣。

「為什麼身體疾病大多可以用健保，造成更大困擾的心理疾患，卻因被定義在診斷的模糊地帶而得自費？難道窮人就只能一輩子這樣過活？」抱持這份心情，吳小姐在公共政策參與平台提案「將心理諮商及心理治療納入健保」，獲5882人附議支持。

健保署今特別召開協作會議，吳小姐及三位附議人現身說法，獲得健保署署長李伯璋正面回應，承諾會進行內部研議程序，審慎考慮。

附議人陳小姐說，從小家裡問題就很多，父母為錢大吵、兄長會性騷擾，「我常常跑到窗邊祈禱，希望這一切趕快結束。」她從國中到大學都會想辦法會去輔導室尋求協助，但每次升學或輔導室換實習生，一切就要重來。瀕臨崩潰邊緣打電話去衛生所，想預約諮商，對方卻說要等一個月，「社會安全網的存在，我真的感覺不到。」

「難道心理疾患是貴族病嗎？」附議人劉先生說，十多年來的憂鬱症，讓他看過十幾、二十個心理師，最後終於遇到比較契合的心理師，才終於穩定改善。心理治療通常需要中長期的介入，病人需要多方嘗試、持續配合，但因健保不給付的諮商心理師，病人很可能好不容易存了錢，最後卻只換來經濟能力的磨損。

衛生福利部心理及口腔健康司說，全國鄉鎮區有免費或優惠的心理諮商服務據點，覆蓋率高達93.8%，但附議人楊先生的經驗完全不是這樣。楊先生說，大多數人根本不知道有這項服務，即便他是因朋友在衛生局上班而得知，致電預約時卻被拒絕，理由是資源人力有限，只能服務有精神疾病或自殺的個案。

諮商心理師公會全聯會醫療事務委員會召集人蔡曉雯分析，對於民眾來說，重點不在於取得諮商心理師或臨床心理師的服務，而是要有服務、資源要夠。但健保給付心理治療有「點數過低、人力不足、限定職類（排除諮商心理師）」等三大問題，導致諮商心理師對於醫院來說就是「賠錢貨」，沒缺乏聘用誘因，就算等著要做心理治療的民眾大排長龍，諮商心理師也幫不上忙。

其實依照心理師法，在心理發展偏差與障礙、認知情緒或行為偏差與障礙、社會適應偏差與障礙、精神官能症，都是諮商心理師的法定業務範圍。根據衛福部醫事司2020年最新資料，臨床心理師1662人，1233人執登在醫院；諮商心理師領照2718人，僅344人執登在醫院。相對應的健保給付項目，都限定由精神科醫師、臨床心理師、精神治療團隊成員執行，但成員不包括諮商心理師。

台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋表示，根據國衛院的預估，諮商和臨床心理師總人數五千多人，可因應全國人口所需的服務。現行健保制度排除諮商心理師，結果只有不到兩千名臨床心理師投入健保服務，多數民眾「看得到、吃不到」，常常是嚴重到需要住院時，才能獲得健保給付的心理治療服務，違背了衛生福利部部長陳時中宣示強調預防醫學的健保改革方向。

諮商心理師全國聯合會理事長黃雅羚表示，很多民眾沒有經濟能力去做心理治療，長年累積痛苦，希望諮商心理師也能成為健保精神醫療團隊的有力成員，幫助更多人在精神疾病初期、病況還沒有固著下來之前，及早停止走向惡性循環。

精神醫學會健保小組召集人郭錫卿則建議維持現狀即可。因為健保是給付以疾病治療，但在精神健康的範疇，可細分為心理問題、心理疾病、重大精神病三個層次，他提醒勿將三者混為一談。在心理問題的層次，就像高血壓前期一樣，還不算疾病，不能只靠健保，而這部分就是諮商心理師可以處理的。但在疾病層次，有些涉及到腦部神經傳導物質的變化，用藥就是必要的醫療。

「健保不怕問題，重點是要解決問題，第一步就是聽大家的聲音。」健保署署長李伯璋表示，自己大學時期就擔任過救國團的張老師專線志工，接聽過不少求助電話，深切認同心理治療的必要性和專業價值。

李伯璋表示，針對這次會議重點，健保署會展開內部研議。目前相關給付點數確實偏低，精神科使用的健保資源也以用藥為主。希望健保能努力控制不必要的浪費，進而善加分配有限資源，給專業人員應有的報償。