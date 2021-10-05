旅客到花蓮脫口罩深呼吸 縣府推觀光活動延續觀光市場

今天起在山林、海濱活動不用戴口罩，雖然還沒到國慶連假，已有旅客趁連假前避開人潮出遊，花蓮度假飯店住房率上看8成，旅客笑說「好久沒看到真面目」，很高興能到戶外大口深呼吸。縣府在年底3個月推出各項主題活動吸客，旅宿業者則希望中央開放更多解禁措施，讓旅遊市場正向發展。

近日本土個案持續「＋0」，疫情逐漸趨緩，花蓮壽豐鄉度假飯店副董梁愛迪表示，從上月中秋連假開始到國慶日連假，花蓮住房率不斷升高，住房率平均有8成，相信旅客回流能延續到明年初，同時希望在疫情平穩的情況下，政府能更開放防疫規定，才能振興旅遊市場。

除了花蓮中區外，南區溫泉民宿也有大批遊客前往泡湯，業者林英德說，雙十連假目前住宿率已達9成，主要原因是早晚氣溫變涼，旅客白天出遊，晚上住宿泡溫泉，消除一天的疲憊，放鬆心情。而花蓮縣府在瑞穗溫泉區和安通溫泉區，打造「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」兩大名湯品牌，邀請遊客體驗不同的溫泉水質。