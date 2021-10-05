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前往台灣南方的閱讀派對 屏東南國漫讀節10月中登場

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
2021南國漫讀節自10月16日起至明年2月13日，以「前往南方的閱讀派對」為題，展開5個月，近50場閱讀活動。圖／屏東縣文化處提供
2021南國漫讀節自10月16日起至明年2月13日，以「前往南方的閱讀派對」為題，展開5個月，近50場閱讀活動。圖／屏東縣文化處提供

疫情趨緩後，2021南國漫讀節自10月16日起至明年2月13日，以「前往南方的閱讀派對」為題，展開5個月，近50場閱讀活動；10月16日於屏東總圖舉辦開幕論壇，屏東縣長潘孟安、《斯卡羅》導演曹瑞原、閱讀大使劉冠廷、設計師詹朴、雲門舞集創辦人林懷民及策展人張鐵志，以3場跨界重量級講座，開啟全台最大的閱讀盛會。

開幕講座由潘孟安與導演曹瑞原對談展開，以「土地從不拒絕任何種子 — 從影劇《斯卡羅》看見台灣文化的共榮 」為題，探討屏東在大航海時代扮演重要的地位；緊接第2場講座，集結本屆漫讀大使劉冠廷、設計師詹朴、本屆策展人張鐵志，3位講者對談彼此如何將戲劇、設計、編輯等專業作為起點，創造一束束照向思想的光；終場講座，由雲門舞集創辦人林懷民壓軸登台，以「一個南部孩子的江湖行」為題，回顧自身從南方出發的江湖行，以及創辦雲門舞集後的漫漫歲月。

縣府文化處表示，南國漫讀節除了延長活動期程，以長達5個月時間，帶領眾人走入屏東，更力邀各地數十位文化人相約屏東，合力打造50場閱讀活動，35場閱讀講座、5班忘憂藍皮火車、5場南方漫遊走讀、2場森林閱讀市集、3場藝文展演。

多元豐富且陣容堅強的閱讀講座，匯聚各方齊聚屏東，包括《傀儡花》作者陳耀昌、作家蔡詩萍、作家平路、詩人許悔之、王小棣導演、行政院政務委員唐鳳、作家馬欣及洪震宇、獨立音樂家兼作家鄭宜農、作家林達陽、劉克襄、野島剛、排灣藝術家撒古流．巴瓦瓦隆等多位文化人，和眾多擦亮屏東城市品牌的策展人，從10月至明年2月接力點亮整個南國。

文化處說，南國漫讀節開幕活動即日起免費報名：https://www.accupass.com/go/readingPingTung-open，後續各場次報名資訊陸續開放中，邀請大家在南國暖陽與山海相伴下，以閱讀作為起點，認識島嶼南方豐厚的族群、歷史文化。

2021南國漫讀節自10月16日起至明年2月13日，以「前往南方的閱讀派對」為題，展開5個月，近50場閱讀活動，包括5班忘憂藍皮火車。圖／屏東縣文化處提供
2021南國漫讀節自10月16日起至明年2月13日，以「前往南方的閱讀派對」為題，展開5個月，近50場閱讀活動，包括5班忘憂藍皮火車。圖／屏東縣文化處提供

屏東縣 雲門舞集

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