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疫情緩和 太魯閣生態保護區登山路線承載量全面恢復

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
南湖大山與中央尖山。圖／太管處提供
南湖大山與中央尖山。圖／太管處提供

疫情持續降溫，太魯閣國家公園管理處宣布，園區內生態保護區全數開放，僅山屋考量通鋪密閉特性，降載只開放一半。

疫情降級後，有超過3000支登山隊、上萬人申請進入太魯閣生態保護區，但考量疫情，疫情降級初期太管處並未鬆綁生態保護區及山屋的防疫規定，直到疫情穩定後，上月10日起先是部分開放，今天起再擴大開放。

太管處轄區內有黑水塘、成功、成功二號堡、奇萊、雲稜、審馬陣、南湖共7座山屋，考量維持社交距離與通鋪密閉特性，今天起調整到開放一半。生態保護區內各路線、錐麓古道等，則是全面恢復原有承載量。

太管處提醒山友，登山時加強自主防疫管理，入住山屋時請依照核准床號間隔使用，未經核准請勿擅入；因山屋地處偏遠且無常駐管理人員，請山友自備防護清消用品，並於入住期間強化自我防護與環境清潔消毒。

此外，登山時應全程佩戴口罩、維持社交距離，若登山隊伍有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽等症狀，請自行取消入園；也建議除同住家人外，營地帳篷以1人1帳為原則，用餐時也要做好分時分流。

太魯閣生態保護區登山路線今天恢復原承載量，山屋降載一半開放。圖／太管處提供
太魯閣生態保護區登山路線今天恢復原承載量，山屋降載一半開放。圖／太管處提供

疫情 保護區 社交距離

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