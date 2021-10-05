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台灣消保會腸桿菌科檢驗 過半手搖飲超標...最高1200倍

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣消費者保護協會抽查台南、高雄與屏東50家手搖飲店業者，發現56%業者總糖量標示不合格；在腸桿菌科檢驗部分，有68%業者含菌量過高。記者徐如宜／攝影
台灣消費者保護協會抽查台南、高雄與屏東50家手搖飲店業者，發現56%業者總糖量標示不合格；在腸桿菌科檢驗部分，有68%業者含菌量過高。記者徐如宜／攝影

台灣消費者保護協會模仿消費者消費模式，以點叫外送至檢驗機構及臨櫃購買馬上放入冰桶並當天送檢機兩種方式，抽查台南、高雄與屏東共50家手搖飲店業者，發現56%業者總糖量標示不合格；在腸桿菌科檢驗部分，有68%業者含菌量過高，其中迷克夏台南華平店的大正紅茶拿鐵，經外送點餐後，腸桿菌科量超標近1200倍。消保會表示，天氣熱加上外送時間長等，都可能造成飲品細菌滋生。迷克夏台南華平店表示，店裡平常也都定期檢驗，衛生單位也有抽查，並沒有問題。

台灣消保協會理事長楊月雲表示，協會抽樣突襲檢查南高屏手搖飲店，發現有高達五成以上的店家，並未在現場標示該杯飲料的總糖量及總熱量，甚至有店員在被詢問是否有總糖量表格時，回問那是甚麼？可見仍有業者不知法規內容。台南15件中無標示或標示不合格者有11件，不合格率高達73%；高雄25件中不合格者有13件，不合格率高達52%；屏東10件中不合格者有4件，不合格率有40%。

楊月雲表示，衛福部今年6月2日修正「食品微生物之檢驗方法—腸桿菌科之檢驗」，7月1日生效，新的衛生指標，原本用來檢驗衛生的生菌數與大腸桿菌群，改成了檢驗腸桿菌科。台灣消保協會實際以消費者消費模式，以點叫外送至檢驗機構，和臨櫃購買馬上放入冰桶並當天送至檢驗機構兩種方式，抽驗台南、高雄、屏東共50件手搖飲樣品，竟有高達68%衛生指標不合格。

協會抽驗台南、高雄、屏東50件手搖飲樣品，檢驗腸桿菌科菌數，以臨櫃與外送的整體統計，高達68%不合格，最高的一件是經由外送平台點送迷客夏台南華平店大正紅茶拿鐵，腸桿菌科定量應是10，測試結果是1萬2000。不過業者表示，店裡飲品都有檢驗，衛生單位也有抽驗，並無問題。

台灣消保協會醫事專業委員李嘉文表示，每人體質不同，但民眾攝取含攝取含過多腸桿菌科飲料，可能造成腹痛、腸胃不適。律師葉婉玉表示，根據食安法，店家若有該標示卻未標示情形，可罰3萬至300萬元；若有標示不實的情形，則可罰4萬至400萬元。

消保協會表示，目前國內大外送平台，有的外送箱並末將熱食和冷飲分隔，協會也有實測外送箱溫度，最高有高達攝氏43度，這樣的溫度可能讓細菌倍數激增，建議業者改善外送箱控溫，並把冷、熱食物分開放置。

台灣消費者保護協會抽查台南、高雄與屏東50家手搖飲店業者，發現56%業者總糖量標示不合格。記者徐如宜／攝影
台灣消費者保護協會抽查台南、高雄與屏東50家手搖飲店業者，發現56%業者總糖量標示不合格。記者徐如宜／攝影
台灣消費者保護協會抽查台南、高雄與屏東50家手搖飲店業者，在腸桿菌科檢驗部分，有68%業者含菌量過高。記者徐如宜／攝影
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