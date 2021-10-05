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創國內紀錄 1歲童大愛遺人間 兩萌妹植入成功免洗腎

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
4歲李小妹妹（左2），以及9歲許小妹妹（左3）接受器官捐贈成功，免於終身洗腎。記者蕭羽耘／攝影
4歲李小妹妹（左2），以及9歲許小妹妹（左3）接受器官捐贈成功，免於終身洗腎。記者蕭羽耘／攝影

移植雖在國內發展許久，發生在孩子身上卻很特別。台北榮總團隊今天公布，完成一名年僅1歲3個月、9.8公斤的幼兒器捐雙腎移植手術，共有20名醫護投入歷時18小時馬拉松手術，創下國內最低體重的大愛器捐，並將兩顆腎臟分別植入的新紀錄。

小小的生命來不及長大，不過讓另外兩名孩子免於終身洗腎的痛苦，受贈者4歲李小妹妹，以及9歲許小妹妹，在完成手術一年後，活蹦亂跳地在今天的記者會亮相。

很難想像這兩位小妹妹去年還在生死拚搏，李小妹妹出生後第3天，即因自發性胃破裂導致敗血性休克，引發急性腎臟衰竭需終身洗腎，是國內年紀最小接受長期血液透析治療個案；而許小妹妹則因先天性心臟病術後引發急性腎臟衰竭，導致慢性腎臟病，接受腹膜透析長達3年。

一般兒科主任張瑞文表示，腹膜透析雖然是兒童慢性腎臟衰竭首選治療方法，但有些病童會因多次腹部手術病史或反覆腹膜發炎感染，導致腹膜透析效果不佳，甚至無法使用，而需改以血液透析的方式替代。

而病童體重太輕及洗腎管路建立困難，使得血液透析治療對於嬰幼兒幾乎是不可能的任務。再加上，兩名病童因長期洗腎，僅能維持基本生理代謝，導致發育嚴重遲滯，腎臟移植是唯一的解決辦法。

「等腎、植腎」又是一項嚴峻的考驗。兒童外科主任蔡昕霖說，年幼的大愛腎臟捐贈者極為稀少，且摘取與植入的手術極為困難，移植後的併發症遠高於成人族群，成功率極低；而幼童身形較小，身體血量或血壓無法充足供應成人捐贈的腎臟。

台灣現行的器官分配原則，以北榮這個案例而言，孩子的兩顆腎臟捐贈，以往有99％是捐贈給一個大人使用。2005年至2021年，捐贈腎臟者中，年齡小於6歲只有15位，共捐出30顆腎臟，僅4位小於12歲的病童接受移植，其餘幾乎都植入成人患者

原因在於台灣器官捐贈制度以「登記制」。蔡昕霖指出，沒有按年齡為切點，小孩子被迫跟大人一起等器官，臨床還會遇到，「60歲捐贈器官給4歲孩童」的狀況，但孩子最好植入年齡相近的腎臟，因為它會隨著受贈兒童成長發育有較好的適應，而達到較佳的長期腎功能。

他建議，我國可以參考，美國「Share－35」的作法，顧名思義即是，若遇上35歲以下的捐贈者，優先給小於18歲的捐贈者做移植手術，以增加兒童、青少年的移植意願。

孩子器官移植實屬不易，所以北榮去年一悉知有年紀小的捐贈者時，移植外科主任劉君恕與器官移植團隊擬定完善的手術治療計畫，隨即兵分兩路，蔡昕霖、移植外科鍾孟軒醫師摘取腎臟，張瑞文則做術前準備，李小妹、許小妹分別進行手術，共耗費20人、18小時。

皇天不負苦心人，術後3個星期許小妹妹順利出院；但李小妹妹因經常輸血，誘發免疫系統產生極高的抗體，是移植後急性排斥的高風險族群。北榮醫療團隊用盡所有治療方法，歷經12次的血漿置換與抗排斥藥物多管齊下，終於在術後1個月，成功脫離透析治療。

移植一年後持續追蹤，原本5.8公分的捐贈腎臟，隨著兩位受贈者一起成長，目前已長成10.5公分與8公分，而兩名妹妹也「暴風式抽高」、快樂長大，現在只需固定回診吃藥，與正常孩子沒有不同。

手術 器官捐贈 洗腎

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