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2021谷關七雄森旅台中登山活動 今天重新開放認證

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
「2021谷關七雄 森旅台中」攀登，今天重新開放認證。 圖／台中市觀旅局提供
「2021谷關七雄 森旅台中」攀登，今天重新開放認證。 圖／台中市觀旅局提供

疫情暫趨緩，2021谷關七雄森旅台中登山活動今天起重新開放認證，台中市政府觀光旅遊局表示，考量活動期間受疫情影響，為提供足夠時間讓山友們完登七雄，活動時間延長至今年12月31日，也提醒民眾遵守防疫規範。

觀旅局指出，今年活動5月7日活動起跑後，因疫情因素，5月18日起暫停攀登認證，雖僅開放11天，已超過千名山友申請攀登認證，可見山友對於活動的熱忱及積極參與，期待重啟認證後可以吸引有志完登的山友們前往體驗和平地區山林之美。

觀旅局提醒，為求認證順利，山友今天起可先與「三角點(標高處)」合照(照片需標註攀登日期，並以個人照為主，如為團體照須標示完登者)，待大玩台中APP任務系統10月8日開放，請於更新APP後，再至活動頁面點選「取得徽章」中的「照片審查」功能上傳申請認證；另受Facebook隱私權政策調整影響，目前無法使用FB帳號登入谷關七雄活動，若民眾先前使用FB登入取得虛擬徽章，於此次活動開放後請先以照片記錄攀登，待FB系統審核通過，主辦單位將通知上傳照片進行攀登認證，繼續累積完登徽章。

觀旅局今年擴大與在地觀光產業合作，推出「原漾森旅」、「和平森旅」、「山城深旅」等三款超值套票，包含體驗泰雅族的編織手作樂趣、口簧琴鑰匙圈DIY和香菇園採菇活動，深入暢遊谷關、新社、大坑沿途自然生態、山林文化，感受台中山城之美，活動資訊歡迎至台中觀光旅遊網(https://reurl.cc/qgWZ83 ) 查詢。

山友 疫情

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