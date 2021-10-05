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斯洛維尼亞進口保健食品出包 全數千餘個遭退運

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
自斯洛維尼亞出口的「原力維生素D3」防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供
自斯洛維尼亞出口的「原力維生素D3」防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供

上班族壓力大，許多人會買進口保健食品來吃。不過衛福部食藥署今天公布的邊境查驗違規名單中，就有兩項產品，自斯洛維尼亞出口「原力維生素D3」和「活研D」，防腐劑含量不符規定；另有多項水產品驗出重金屬超標，全數遭退運、銷毀。

食藥署今天公布19項邊境檢驗不符食品名單，包括韓國出口的「七甲年糕醬」、克羅埃西亞出口的乾燥洋甘菊、日本出口的鮮蜜瓜等，因農藥殘留超標、甜味劑不符規定等而列入不合格名單。

其中，沛辰國際有限公司自斯洛維尼亞進口的「原力維生素D3」175個、和「活研D」1505個，分別檢出防腐劑己二烯酸每公斤1.07克和每公斤1.06克，製造廠為VALENS INT. D.O.O.。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，由於該廠商進口的產品雖然是可飲用的一般食品，但因為噴劑形式不歸類於「飲料」類別，按規定不得添加己二烯酸。而就算改變產品形態，飲料內的己二烯酸可添加的限量標準為每公斤0.5克，這兩項產品也超過標準。

由於之前「原力維生素D3」也曾檢出防腐劑不合格，這次同一家進口商又檢出不合格，陳慶裕說，因為這三批皆為同一時間到貨，都是在2％至10％抽驗比率下被檢出，因此僅會調升抽驗率至二到五成。不過因為六個月內有三批不合格產品，因此將請廠商提交預防說明書。

另外，本次不合格名單中，包括加拿大近的紫海膽、南非進口的生蠔以及印尼的鳳螺等水產品皆驗出重金屬鎘超標。陳慶裕說，由於這些產品的進口地分散，產品貨號也不相同，因此不會因此提高抽驗比率。但會繼續觀察水產品進口狀況，若類似違規狀況密集，不排除列為明年加強抽驗重點。

自斯洛維尼亞出口的「活研D」防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供
自斯洛維尼亞出口的「活研D」防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供

抽驗 防腐劑 超標

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