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北榮18小時團隊合作 1歲兒大愛捐腎救2童創紀錄

中央社 / 台北5日電
圖為示意圖，非新聞當事人。圖片來源／Ingimage
圖為示意圖，非新聞當事人。圖片來源／Ingimage

台北榮民總醫院完成1歲、9.8公斤幼兒大愛捐腎，歷經18小時取腎與手術，幫助4歲與9歲幼童脫離終生洗腎，也創下國內最低體重的大愛器捐，並將2顆幼兒腎臟分別植入的新紀錄。

台北榮民總醫院今天舉行「幼兒大愛器捐2童重獲腎利人生」記者會，邀請獲大愛捐腎的4歲李小妹與9歲許小妹出席，分享重生喜悅。

許小妹因先天性心臟病引起腎衰竭，已接受俗稱「洗肚子」的腹膜透析長達3年，每天得洗5次。李小妹則是出生3天就自發性胃破裂導致休克，又引發腎衰竭，成為國內年齡最小的長期洗腎個案。

台北榮總兒童外科主任蔡昕霖指出，2名小朋友因長期洗腎，導致發育嚴重遲滯，腎臟移植是唯一的解決辦法。然而年幼的大愛器捐極稀少，手術過程也困難，且幼童身形較小，不一定可接受父母腎臟活體移植，因此幼童腎臟移植機會相當低。

蔡昕霖表示，去年北部有1名1歲3個月大的幼兒大愛捐腎，但幼兒體重僅9.8公斤，腎臟僅5.8公分大小，如大拇指的長度，移植挑戰極高。

但北榮團隊獲知消息後，便積極爭取。蔡昕霖說，歷經18小時的取腎、移植手術過程，動員20名醫護團隊合作，總算完成任務，創下幼兒捐2顆腎臟，分別植入2名幼童的創舉。

台北榮總移植外科主任劉君恕也說，幼兒器捐腦死判定難度高，更挑戰的是台灣器捐分配原則，因幼兒大愛捐腎，通常是2顆腎臟同時捐給1名等待換腎的成人，但是北榮團隊排除萬難，讓2名等待腎臟的小朋友受惠。

術後3個星期，許小妹順利出院，李小妹則發生嚴重急性抗體排斥，歷經12次的血漿置換與抗排斥藥物多管齊下，終於在術後1個月，成功脫離透析治療。

蔡昕霖表示，歷經1年的追蹤，原本5.8公分的捐贈腎臟，隨著2名受贈小朋友一起成長，目前已長成10.5公分與8公分。

「總算找到我們的奇蹟。」李小妹的父親今天在記者會上表示，小生命誕生後不久，醫院就宣告病況危急，只能等待奇蹟出現。李小妹長期洗腎輸血，小小年紀備受病痛折磨，但仍開朗活潑，是北榮洗腎室護理人員的寶貝。

許小妹的奶奶也直呼等到腎臟很開心，她與李小妹父親都十分感謝讓1歲幼兒大愛捐腎的家屬。

台北榮總一般兒科主任張瑞文表示，自民國94年起，年齡小於6歲的大愛捐贈有15名，總計30顆腎臟，僅4名小於12歲的病童接受移植，用了4顆腎臟，其餘幾乎都植入成人患者。

她分享美國的器捐作法，35歲以下的捐贈者，會優先給小於18歲的等候者，增加兒童及青少年移植的機會與意願。劉君恕也期盼，未來國內器官捐贈規則，能優先考慮小朋友。

洗腎 手術 榮總

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