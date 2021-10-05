焦元溥古典音樂課 創台灣藝文類線上課程銷售紀錄

由古典音樂學者焦元溥、聯經出版與SAT. Knowledge知識衛星共同製作的線上課程「故事 X 聆賞 X 生活 ｜ 焦元溥的 37 堂古典音樂課」於疫情期間創下銷售佳績！購課人數超過5000人，並創下台灣藝術文化類線上課程銷售紀錄，為疫情下動盪不安的人心注入溫暖的藝術與知識能量，成為人們心靈上的療癒疫苗。

焦元溥2011年自英國倫敦國王學院取得音樂學博士學位返國後，過去10年一直致力於古典音樂的推廣與寫作。曾出版《遊藝黑白：世界鋼琴家訪問錄》、《樂之本事》、《聽見蕭邦》、《樂來樂想》等書，新作《樂讀普希金》也已於8月26日發行。焦元溥更常擔任各大音樂會導聆及古典樂系列講座的講者，深入淺出的以豐富資料講述古典樂歷史、發展與樂曲知識，有「行走的古典音樂圖書館」稱號。

在焦元溥所撰寫的眾多古典音樂書籍中，《樂之本事》古典音樂入門書自2014年出版問世以來，在華人社會共賣出超過10萬本。這7年間焦元溥也累積許多新的想法、看法與心得，並在返台將屆10年之時，將所有古典音樂入門相關知識、資料重新整理、檢討與總合。焦元溥此次與聯經出版、SAT. Knowledge知識衛星合作，選擇更多人能夠接受的影音形式，透過更豐富的視覺資料來呈現與解說，並以線上課程的方式來發現、回應大家的問題。除了能達成推廣古典音樂的目的，更展現傳統出版型態所達不到的功效。焦元溥表示這將是最後一次開設古典音樂入門課程，希望將人類所創造出最美好的文化公共財以輕鬆易懂的形式帶給大家，讓大家都能夠更容易進入與欣賞古典音樂，並找到自己生命中的主題曲。

課程內容分為「聽出脈絡」、「聽出興趣」、「聽出深度」三大區塊，共8章38個單元，主要對象為「古典音樂入門者」與「喜歡古典音樂，但希望更系統化聽出門道者」。課程製作團隊在過程中不斷打磨內容，學員完全不用擔心沒有任何音樂基礎，只要有一顆好奇的心，隨著焦元溥的介紹，即可由淺入深的進入古典樂世界。這堂課將不只是一個能夠幫助大家利用零碎時間學習的工具，更能把諸多資訊整合成能夠利用的知識，讓大家欣賞音樂外，知其然也知其所以然。

台灣多月來受到疫情影響，人心惶惶，焦元溥卻能在以職場技能為主的線上課程市場中，開拓出全新視野，並且創下銷售紀錄，不僅為疫情下的人們帶來療癒心靈的藝術能量，更為亟欲振作的台灣社會注入一劑溫暖而美好的無形疫苗。聯經出版與SAT. Knowledge知識衛星未來將持續共同合作，引介更多大師學者、優秀作者給一般大眾，製作優質線上影音課程，傳遞美好知識與價值。

「故事 X 聆賞 X 生活 ｜ 焦元溥的 37 堂古典音樂課」

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