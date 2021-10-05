健檢查出「血小板低下」 醫警示：恐與幽門桿菌有關

民眾健康意識抬頭，許多人有定期健康檢查觀念，也時常注意血小板數值，然而輕微的血小板低下，往往因為無症狀容易被忽略。研究指出，幽門桿菌感染可能與血小板低下有關，醫師建議，若血小板健檢數值異常應儘速就醫，避免幽門桿菌感染導致增加胃癌發生機率。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，血小板主要功能，是參與人體的凝血作用，血小板由骨髓製造後進入血管，當血管缺損時，血小板會經由一系列的反應，形成血栓幫助止血。

幽門桿菌是在人體胃內的一種細菌，主要是經口傳染。感染後會造成一些胃的疾病，大多沒有明顯症狀，等到造成胃炎、胃潰瘍時，才會有上腹痛、消化不良等現象。除了胃疾病外，也可能造成免疫性血小板低下紫斑症（ITP）、貧血等，幽門桿菌感染可能增加胃癌機會。

「血小板低下」是指血液中血小板小於10萬/mm3，除了幽門桿菌感染外，可能因為製造不足、破壞或耗損太多、累積在過大的脾臟所致。至於血小板低下與幽門桿菌關係，康本初說，幽門桿菌所帶的某些抗原，類似血小板的結構，進入到身體後，體內的免疫細胞誤將血小板認為是外來物質，加以攻擊破壞，造成血小板低下。

康本初表示，要檢驗是否感染幽門桿菌，可經由呼吸試驗、糞便抗原測試、內視鏡黏膜組織直接檢測等方式。若血小板低下，經過治療可將幽門桿菌根除，血小板數目會有可能回升，

康本初提醒，日常生活需注意環境清潔、食物安全，加強個人衛生習慣，勤洗手，使用公筷母匙，避免飲用有汙染可能的水，不以口中食物餵食嬰幼兒，降低感染幽門桿菌的機會。有幽門桿菌感染相關症狀或是健康檢查有血小板低下者，應就醫進一步查明病因，加以治療。