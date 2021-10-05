釋迦、蓮霧產季逼近 農委會外銷座談提「兩項」關鍵技術

中國大陸因驗出有害生物，對我國的釋迦、蓮霧下禁令至今未解。眼看即將進入盛產期，農委會到高雄與外銷業者座談，提供外銷科技技術，延長運送保存期限，希望業者協助外銷；相關外銷規範指引最快本周出爐。

根據農委會統計，釋迦全年產量5.7萬公噸，外銷1萬4284公噸 ，其中外銷中國大陸1萬3588公噸，占整體外銷量95%；另外，蓮霧年產量約4萬7426公噸，外銷4942公噸，其中外銷中國大陸4792公噸，占整體外銷量的97%。

農委會國際處長林家榮表示，座談會上，外銷業者希望農委會的外銷獎勵能延長時間，有的業者則建議，要在日本推廣冷凍釋迦，包括國內的催熟場、食品場都要一同合作才行。

林家榮說，農委會也提出兩樣外銷技術給外銷業者，一是台東農改場的「鳳梨釋迦全果冷凍」，以及台大園藝系的延長保鮮技術，這兩項技術研發原本是有償技轉，但因現在鳳梨釋迦以及蓮霧的急迫性，兩年內將無償提供業者使用，但外銷業者必須接受輔導，要遵守農委會提出的規範，同時有一定義務。

走冷凍釋迦外銷途徑，主要是避開國際間防檢疫問題，冷凍後就成了食品，非農產品；台東農改場的「鳳梨釋迦全果冷凍」技術，以抑菌處理及-40℃急速冷凍，搭配真空包裝，維持冷凍果品衛生安全，並延長儲架壽命；冷凍鳳梨釋迦可置於室溫下解凍30分鐘，或是以家用微波爐微波解凍40秒，解凍後即可切開就可食用。

林家榮說，台大園藝系教授的研究團隊，是利用氣調櫃運輸，能讓鳳梨釋迦的10天運送期，延長為四周，大大減低運送與銷售的壓力；新加坡、馬來西亞海運航程約一周，但因為新冠肺炎疫情影響，最近船班貨運常會塞港、改期，對業者做外銷來說都是風險，鳳梨釋迦是嬌貴的水果，原本預期10天左右可以到的地方，希望採用這技術，可以送到更遠的地方去如：加拿大、中東杜拜等地。