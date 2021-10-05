高鐵自由座鬆綁已報指揮中心 交部朝「坐滿就不能站」

受到先前國內疫情爆發影響，高鐵取消自由座、台鐵也停賣站票，不過隨著疫情趨緩，自由座遲未開放，引發民怨。交通部今天證實，昨天下午已將自由座鬆綁規畫提報給中央流行疫情指揮中心，朝向「自由座坐滿就不能站」來開放。

目前高鐵仍維持全車對號座，常常出現供不應求的狀況，引來通勤族抱怨。高鐵先前就說，尖峰時段運量已達八至九成，上、下班尖峰時段車次已恢復到疫情前每小時七班水準，但礙於實施全車對號座，民眾買不到票就無法上車。因此高鐵規畫自13日起再增開90班次列車，每周提供899班次旅運服務。

此外，高鐵定期票因有優惠，是通勤族的首選，不過因為定期票採自由座方式，在自由座尚未開放情況下，仍無法恢復使用，以台北、桃園通勤為例，少了定期票，民眾每月要多支出逾2000元，所以開放自由座一直是外界所期盼之事。

指揮中心指揮官陳時中昨天在立法院表示，昨上午將開會討論有關自由座鬆綁議題。交通部今天說，昨天下班前將放寬規定提報指揮中心，是否核定由指揮中心宣布，上路日期也要看核定的時間。

交通部說，原本的措施不賣自由座，放寬後允許販賣，但不能站立，也就是說當自由座車廂坐滿後，高鐵要做勸阻。不管自由座車廂能賣幾成，都不能有乘客在車廂中站立，通通要坐著。

至於台鐵站票，交通部說這次沒有提報放寬規畫，目前就是維持持電子票證可以搭一般自強號跟莒光號，但沒有要恢復賣新自強號站票。