10月天象精彩 天龍座流星雨本周先登場

天文迷注意，10月分天象精彩，北市天文館表示，天龍座流星雨將首先登場，哈雷彗星帶來的獵戶座流星雨隨後跟上，水星西大距與金星東大距也在月底發生，成為拂曉與黃昏的要角。其中國際流星組織（IMO）預測天龍座流星雨今年極大期在10月9日2時左右，ZHR約5至10。

天文館表示，10月9日極大期的天龍座流星雨，預估流星最多時每小時10顆，它的特點是偶有數量突然爆發的現象，且爆發時出現的多半為非常明亮的火流星。

天文館表示，天龍座流星雨的特點是偶有數量突然爆發的現象，上次發生在2018年，爆發時數量暴增為每小時達150顆；再前一次2011年更高達300顆，此外此流星移動速度特別慢，僅每秒20公里。今年極大期接近眉月，觀察條件極好。此外，其輻射點在日落後仰角最高，因此，上半夜是最佳的觀賞時間。

另外，天文館表示，21日極大期的獵戶座流星雨也相當特別，它是著名的哈雷彗星遺留在軌道上的物質所形成，特色是流星速度極快，有時會出現火流星。極大期時流星為每小時20顆，可惜當天接近滿月，實際看到的數量會較少。

天文館提醒，觀測流星雨不需要使用望遠鏡，只要選擇光害較少、視野遼闊的地方觀看即可，若使用高感度相機或許還能捕捉到流星瞬間的美麗身影。