國慶連假天氣出爐！ 是否有颱風接力形成 氣象局這樣說

中央氣象局說，今明兩天東西兩樣情，到了周四，受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，水氣增多，慎防大雨，到國慶連假水氣會減少。至於「獅子山」、「圓規」颱風是否接力形成，氣象局說還要觀察，但海氣條件確實不錯。

氣象局簡任技正伍婉華說，明後天東西半部天氣不一樣，呈現東西兩樣情，東半部時晴時雨，西半部晴朗炎熱。

伍婉華說，目前北方太平洋高壓，南海到菲律賓東方海面有熱帶系統紛紛擾擾，北邊有高壓、南邊有低壓之下，有偏東風影響，迎風面容易下雨，水氣多降雨狀況就會明顯，南邊熱帶擾動也會牽動東方帶進來的水氣量多寡。

伍婉華說，預估今明大台北山區、基隆北海岸以及東半部、恆春半島、馬祖有短暫陣雨雷雨，中午以後大台北到屏東，以及各地山區跟中南部，會有局部雷陣雨，不過下雨比較零星也比較短暫。

溫度部分，伍婉華說，氣象局持續發布高溫資訊，今天中午前後金門、桃園市、新竹縣市、苗栗跟南投近山區河谷有36度高溫機會，其中桃園市跟南投近山區河谷，已經連續三天來到36度以上。

伍婉華說，周四到周六受到熱低外圍環流影響，降雨區域多，東部跟恆春半島有局部大雨，國慶前後熱帶性低氣壓離開，水氣稍微減少。

伍婉華說，周四開始，菲律賓上空熱帶雲系，可能形成熱帶性低氣壓，受外圍環流影響降雨區域多，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島、澎金馬都有短暫陣雨或雷雨，東半部跟恆春半島慎防局部大雨，桃園以南到屏東能看見陽光，中午以後中南部跟其他山區有午後陣雨，雨勢強度也要看熱低壓距離遠近。

伍婉華說，到了國慶連假熱低逐漸離開，台灣附近水氣少，迎風面降雨緩和，下周日到下周一降雨偏基隆北海岸、東半部跟恆春半島還有馬祖，但降雨比較短暫，其他地區都可以看到陽光，中午以後山區跟中南部還是有局部短暫陣雨。

伍婉華說，三天連假期間，周六主要看熱帶性低氣壓離我們多遠，偏西、離開比較快的話，周六就會水氣比較少，連續假期迎風面降雨會比周四、周五少，東半部、恆春半島、基隆北海岸有短暫陣雨，其他地區可以看到陽光，但中南部鄰近山區平地、各地山區還是有午後陣雨。

至於是否有颱風接力生成，伍婉華說海氣條件都還不錯，有機會形成成熟系統。南海低氣壓未來形成往西北西方向移動，主要影響在周四、周五 ，外圍環流會讓東半部、恆春半島有局部大雨，其他各地雲量稍多，中南部跟各地山區有午後陣雨。移開以後台灣附近水氣會變少。不過都還要觀察。