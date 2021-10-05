快訊

預約不到跑新北？北市AZ二劑7萬名額秒殺3原因曝光

臉書大當機6小時原因曝光 「這設定」更動出錯35億用戶遭殃

國慶連假天氣出爐！ 是否有颱風接力形成 氣象局這樣說

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局說明最新天氣預測。圖／截自直播
氣象局說明最新天氣預測。圖／截自直播

中央氣象局說，今明兩天東西兩樣情，到了周四，受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，水氣增多，慎防大雨，到國慶連假水氣會減少。至於「獅子山」、「圓規」颱風是否接力形成，氣象局說還要觀察，但海氣條件確實不錯。

氣象局簡任技正伍婉華說，明後天東西半部天氣不一樣，呈現東西兩樣情，東半部時晴時雨，西半部晴朗炎熱。

伍婉華說，目前北方太平洋高壓，南海到菲律賓東方海面有熱帶系統紛紛擾擾，北邊有高壓、南邊有低壓之下，有偏東風影響，迎風面容易下雨，水氣多降雨狀況就會明顯，南邊熱帶擾動也會牽動東方帶進來的水氣量多寡。

伍婉華說，預估今明大台北山區、基隆北海岸以及東半部、恆春半島、馬祖有短暫陣雨雷雨，中午以後大台北到屏東，以及各地山區跟中南部，會有局部雷陣雨，不過下雨比較零星也比較短暫。

溫度部分，伍婉華說，氣象局持續發布高溫資訊，今天中午前後金門、桃園市、新竹縣市、苗栗跟南投近山區河谷有36度高溫機會，其中桃園市跟南投近山區河谷，已經連續三天來到36度以上。

伍婉華說，周四到周六受到熱低外圍環流影響，降雨區域多，東部跟恆春半島有局部大雨，國慶前後熱帶性低氣壓離開，水氣稍微減少。

伍婉華說，周四開始，菲律賓上空熱帶雲系，可能形成熱帶性低氣壓，受外圍環流影響降雨區域多，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島、澎金馬都有短暫陣雨或雷雨，東半部跟恆春半島慎防局部大雨，桃園以南到屏東能看見陽光，中午以後中南部跟其他山區有午後陣雨，雨勢強度也要看熱低壓距離遠近。

伍婉華說，到了國慶連假熱低逐漸離開，台灣附近水氣少，迎風面降雨緩和，下周日到下周一降雨偏基隆北海岸、東半部跟恆春半島還有馬祖，但降雨比較短暫，其他地區都可以看到陽光，中午以後山區跟中南部還是有局部短暫陣雨。

伍婉華說，三天連假期間，周六主要看熱帶性低氣壓離我們多遠，偏西、離開比較快的話，周六就會水氣比較少，連續假期迎風面降雨會比周四、周五少，東半部、恆春半島、基隆北海岸有短暫陣雨，其他地區可以看到陽光，但中南部鄰近山區平地、各地山區還是有午後陣雨。

至於是否有颱風接力生成，伍婉華說海氣條件都還不錯，有機會形成成熟系統。南海低氣壓未來形成往西北西方向移動，主要影響在周四、周五 ，外圍環流會讓東半部、恆春半島有局部大雨，其他各地雲量稍多，中南部跟各地山區有午後陣雨。移開以後台灣附近水氣會變少。不過都還要觀察。

恆春 氣象局 基隆

延伸閱讀

一張圖看天氣！國慶連假恐有颱風攪局 降雨熱區看這裡

太平洋高壓發威！ 好天氣將一路持續到中秋連假

中颱璨樹深夜持續發布海警 周一中南部留意大雨

璨樹颱風遠離！ 氣象局20：30解除陸警、午夜解除海警

相關新聞

遊山林免戴口罩！13大森林遊樂區「國慶連假」5折入園，太平山、阿里山均適用

隨著疫情趨緩，指揮中心日前宣佈10/5起有條件鬆綁戶外戴口罩規定，其中包含只要保持社交距離即可於山林免戴口罩，而為歡慶國慶，林務局13處國家森林遊樂區也推出了優惠，10/9至10/11享半價優惠，最高

全台最大「無印良品」2022開幕！美麗華「松本清」進駐

大直美麗華將在10月7日起展開周年慶，在此之前，B1流行服飾、4樓兒童館皆改裝新開幕，並引進全新服飾品牌ICU、SNAT...

6年收攤！義大利餐廳Osteria by Angie微風信義店停業

安琪餐飲集團旗下義大利餐廳Osteria by Angie微風信義店，因租約之故，已結束營業。Osteria by An...

北部「最美煙火」國慶10月登場！淡水漁人碼頭首推8場次，還能逛市集&遊樂園

隨著疫情趨緩，備受全民期待的煙火秀也將重磅回歸。其中北部年度盛事「淡水漁人碼頭煙火秀」今年首度加碼至8場次，10/9起至月底每週六、日都能賞最美煙火，還有市集、遊樂園將同步登場，另有延至10/16的「

哈日族注意！旅展唯一海外展區 想念美食好酒這都有

往年熱鬧的海外主題展區，今年旅展僅剩一家。今起開展的台北國際夏季暨秋季旅展，唯一以海外主題展出的「日本觀光物產展區」也有...

夏秋旅展好康優惠總整理！餐券住宿券15折起、飯店入住1人免650元

微解封後的第一場實體旅展「2021台北夏季暨秋季聯合旅展」今起在台北世貿登場，明天進入第一個假日，勢必人潮洶湧，建議民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。