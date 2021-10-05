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男童溪邊玩水鼻癢流血 急診夾出3公分活跳跳黑色水蛭

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師在病童鼻腔內夾出一條長約三公分的黑色水蛭。圖／新竹台大分院提供
醫師在病童鼻腔內夾出一條長約三公分的黑色水蛭。圖／新竹台大分院提供

台灣天氣常熱得令人難受，玩水、游泳是最佳的消暑運動。新竹一名10歲男童先前跑去溪邊游泳，回家後感覺鼻子搔癢難耐，不時還會流鼻血，去小兒科就診起初以為是過敏，直到男童照鏡子才驚覺鼻孔裡好像有一隻蟲，到新竹台大分院急診室求助，最後從鼻內夾出一條約3公分、活蹦亂跳的黑色水蛭

急診醫學部醫師杜雄表示，該名男童從溪邊玩水返家後，發現鼻子一直癢癢的，不太舒服，有時還會流鼻血，家長得知後先帶去附近的小兒科看診，起初以為是過敏造成，拿了處方藥物就回家，但服藥後狀況仍未改善，之後再到耳鼻喉科看診，經診斷也告知沒問題，可能是鼻子過敏或挖鼻孔引起的搔癢或流鼻血。

杜雄指出，這樣的狀況持續一周仍未改善，在溪邊玩水返家後的第七天晚間，男童在洗臉照鏡子時疑似在鼻孔內看見一隻蟲子，便告訴家長，但對方不以為意，直到男童堅稱鼻內有蟲，加上鼻癢、流鼻血症狀依然存在，才半信半疑到新竹台大分院急診室。

杜雄說，醫師經問診與檢察男童鼻腔，果真在左鼻腔內看到一個黑色塊狀，不像是鼻腔內正常的組織，用夾子觸碰還會蠕動，經過多番嘗試後，終於從中夾出一條黑色水蛭，取出後還活生生在舞動。

杜雄說，男童游泳後鼻子很癢和流鼻血的迷團終於解開，也治癒了。原來是男童在溪間游泳時，水蛭不慎跑進鼻腔內，在鼻腔內蠕動時造成癢的感覺及在鼻腔吸食黏膜時造成流鼻血。提醒民眾若在溪間游泳過後感到鼻子搔癢不舒服和流鼻血，切記不要掉以輕心，要趕緊求醫。

新竹 水蛭

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