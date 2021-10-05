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颱風「獅子山」最快明天生成、「圓規」可能接著長
今天持續偏東風，氣象達人彭啟明說，預計類似天氣持續到雙十連假期間。另外菲律賓南部低壓，正在發展中，明後天有機會發展成為熱帶性低氣壓，將發展成為今年第17號颱風獅子山。
彭啟明說，預期颱風形成後，將往中國南方海南到到廣東附近接近，對台灣沒有直接影響。而在菲律賓東方海面的擾動，也仍在發展當中。
除了獅子山之外，也有預測模型，預測出在雙十連假期間，有可能發展成為第18號颱風「圓規」。彭啟明說，仍要看高壓勢力發展，目前定論仍太早。
未來天氣方面，彭啟明說，東半部水氣稍多，西半部持續晴朗，雙十連假期間，雖然有颱風的變數，但大致上仍維持類似的天氣型態。目前東北風仍在較高緯度發展醞釀，近期還沒有南下到台灣的趨勢，要有秋涼的感覺，要到十月下旬才較有機會。
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