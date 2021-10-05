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國慶連假玉山大熱門 山屋放寬床位 單攻中籤率僅一成
今天起全國疫情警戒仍維持第二級，玉山國家公園宣布配合中央逐步鬆綁，玉山各山屋床位將放寬開放至二分之一，以最熱門的排雲山莊為例，雖從原本的限40人，放寬至60人外，但國慶連假仍造成第一天的中籤率低到只有1.77%，即使國慶日當天也只有2.97%，而玉山主峰單日往返行程（單攻）同樣每日限定60人，也低到只有一成多山友可以中籤。
玉山國家公園指出，攀登玉山主峰是山友人最熱門的路線，9月10日起恢復山屋住宿後，考量維持社交距離與山屋通鋪密閉特性，調降山屋容宿量配合防疫管理，玉山排雲山莊原可容納116個床位，今天起從僅能40人入住放寬到60人，再依抽籤序位或排隊序位重新核給宿營地名額，其他各個山屋容宿量也大多降載不到10個床位，申請抽抽籤時如超過承載量隊伍依序改列為候補，等候名額出缺時再行遞補。
玉管處副處長盧淑妃表示，今年中秋連假排雲山莊床位的中籤率，9月18日就一度降到最低的1.51%，第二天也只有2.62%，即時是到了第三天也只有3.42%，而玉山主西峰單攻也有20%至40%的中籤率，但未料到國慶日前一天10月9日申請人數更多，總共有660隊、3396人提出申請，中籤率還是降到1.77%，國慶當天還是有422隊、2023人提出申請。
玉管處指出，所有的抽籤作業，都是依電腦亂碼抽籤方式決定資格，由於抽不到床位，有1466位山友，轉而挑戰不用過夜的主西峰單日往返（單攻）路線，國慶連假連三天中籤率分別是13.54%、8.74%、17.96%，大家都是趁疫情解封，想報名前往玉山，希望完成攀登玉山及入住山屋的機會。
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