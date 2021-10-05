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今明有雨！周四水氣再增國慶才好轉 熱帶擾動發展看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨5時許衛星雲圖。圖／氣象局
今晨5時許衛星雲圖。圖／氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲(ECMWF)模式，模擬國慶日晚間8時預測圖顯示，擾動已通過海南島；菲律賓東方海面另有一擾動。

吳德榮說，各國模式亦有類似模擬，但位置、強度有差異。歐洲系集模式50次的模擬路徑顯示，擾動進入南海，與台灣相對距離或近或遠，存有差異；國慶日大致已通過海南島附近、即將登陸大陸、越南邊境一帶。而菲律賓東方擾動最快也要到12日才有機率接近台灣附近。

因此，吳德榮說，以目前的模擬而言，國慶日水氣有望減少，天氣好轉為「西晴東偶雨」，下週一晚再轉變，水氣再增，東側降雨增大；不過「不確定性」仍大，應繼續觀察模式的調整。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天偏東風帶來水氣，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨；背風面西半部晴朗、白天仍偏熱，高溫約在35、36度。今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至35度；南部23至35度，東部21至33度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四至六因南海的熱帶擾動發展，致使偏東風挾帶水氣增多（無東北季風、非「共伴效應」），迎風面東半部的降雨更趨明顯，大台北東側亦有局部雨，背風面西半部雲量稍增、午後中南部近山區有局部降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，國慶日水氣減少，天氣好轉，北海岸、東半部偶雨，西半部晴；下週一晚再轉變，水氣再增，東側降雨增多，北部轉有局部雨；但各國模式模擬並不一致，且都還在調整，尚需持續觀察。

吳德榮 國慶 南海

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