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超商食品吃多恐傷身！危險食物TOP3 一顆飯糰就讓人昏昏欲睡

聯合新聞網 / 綜合報導
超商飯糰含有殺菌用的「胺基乙酸」，容易造成人體昏昏欲睡。示意圖，圖片來源／ingimage
超商飯糰含有殺菌用的「胺基乙酸」，容易造成人體昏昏欲睡。示意圖，圖片來源／ingimage

超商便當方便又經濟實惠，而且種類多元，常常是煩惱不知道該吃什麼時的好選擇。不過最近日本媒體揭露，許多超商食品，其實都含有不少添加物，吃多了恐怕傷身，最好不要太常吃。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，研究食品添加物40年的專家小藪浩二郎指出，像是「胺基乙酸」這種添加物因為可以抑制細菌滋生，而且非常廉價的關係，因此常被用在超商、超市等速成食品之中。

然而，胺基乙酸卻有著催眠人體的成分，以用在一顆飯糰上的胺基乙酸大約落在3公克來看，差不多就相當於市售助眠藥相同的劑量。因此如果吃了超商飯糰、三明治這類使用大量胺基乙酸的食物，身體就會昏昏欲睡，影響做事情的效率，對交通駕駛而言更是嚴重危害。

另外，有些便利商店的炸物為了讓顏色好看，添加了合成的著色劑，可能造成人體老化、掉毛與肝臟負擔。而有些添加物在法令上視為食品，因此雖然對人體不健康，但業者依然可宣稱產品「無添加任何化學調味料」。

小藪指出，很多商品會標示食材產地，例如飯糰會使用強調使用國產稻米製成等等。但是法規並未要求添加物需標明產地，因此食品內其實有很多來自中國或其他產地的化學調味料，認為這部分應該加強控管才對。他還形容現在的超商食品，就像「添加物的大博覽會」一樣危機四伏。

報導最後整理出超商最危險食物TOP3，分別是：

1.飯糰、含有熟內餡的麵包

約一個100公克的飯糰或是一份咖哩麵包，就含有能讓人入睡的胺基乙酸含量。

2.炸物

日本便利商店的炸物雖誘人，但多是用棕櫚油等低價油炸過，在經過長時間的陳列與光和空氣的接觸下，油已經呈現酸化狀態。

3.關東煮

為了增進口感和外觀大小，關東煮食材本身就含有許多添加物，而湯汁更是如此。如使用塑膠之類材質的不當容器，更容易溶解出會對內分泌造成不良影響的環境荷爾蒙。

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