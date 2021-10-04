國慶焰火登記截止 12.6萬人搶2萬席明公布中籤結果

電話是現代人最常用的通訊工具，由於具私密性更讓人可以暢所欲言，但稍一不慎也可能惹上官司，曾有名女業務員，只因為不滿客戶電話中就是不給信用卡授權碼，掛上電話後跟同事抱怨時罵客戶「瘋查某！」，沒想到因為電話沒掛好被客戶聽見因此挨告要賠兩萬，也曾有人因為在電話中痛罵對方三字經，卻因為一旁的人都知道在罵誰，而吃上公然侮辱官司，法界人士指出，通電話而涉及的公然侮辱，要看通話時雙方的現場情境，若有3人以上聽到且知悉對方是誰，就可能構成。

2021-10-04 20:46