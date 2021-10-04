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國慶焰火登記截止 12.6萬人搶2萬席明公布中籤結果
國慶焰火即將在高雄港登場，總量2萬人主觀賞區有12萬6千人登記抽籤，市府觀光局也公布15處最佳觀賞點。藍綠議員今質詢憂心觀賞點多，管制及防疫考驗大。觀光局說，疫情穩定，將縮減2萬人主觀賞區管制範圍，釋出更多空間，參加者須全程戴口罩。
2021國慶焰火2萬席海景第一排座位，預約抽籤作業今晚6點截止，高雄市觀光局統計，4天共計12萬6086位民眾登記，預計明天下午3點公布中籤結果，隨著疫情趨緩，民眾紛紛敲碗期待放寬容留限制，市府表示會根據疫情指揮中心規範調整，提報防疫計畫給衛生局來決定容留數。
今年國慶焰火主觀賞區在高雄市鹽埕區蓬萊商港施放，預約登記今晚6點截止，總計有12萬6086人預約，觀光局將隨機抽出1萬張入場票（2萬席入場資格），明天下午3點公布中籤結果，中籤者會收到LINE訊息及簡訊通知。
觀光局提醒中籤者，務必在10月9日晚上11時前完成領票程序，才算取得入場許可，10月10日活動當天須憑中籤者本人身分證完成與同行者的報到驗證，才能入場。
觀光局強調，活動會根據疫情指揮中心規範調整，提報防疫計畫給衛生局來決定容留數，會場不提供停車位，周邊會進行交通管制，鼓勵民眾以搭乘大眾運輸為主，避免塞車之苦。捷運中央公園站有免費接駁車，高捷、輕軌、公車加開班次，也延長營運時間。
市府表示，國慶日當天高雄市輪船公司會開4艘焰火觀賞船，船票銷售一空，市區多家飯店訂房已衝破8成，焰火商機夯。
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