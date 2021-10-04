台北馬拉松 蔡炳坤：國外選手邊境規定外 賽前1天加PCR

台北馬拉松將於12月19日舉辦，北市副市長蔡炳坤下午在防疫記者會中表示，這次邀請12位精英跑者，完全要依照台灣邊境管制規定，搭飛機前要有相關證明，進到台灣還要14加7天，比賽前一天，還要拿到PCR陰性證明，才可以參加，這次台北馬拉松已做到嚴謹的防疫準備，讓大家安心參加。

蔡炳坤表示，這次的台北馬拉松，跑者在起跑之後，即可脫下口罩，但起點與終點處仍須配戴口罩，可以說是成為全台灣第一場可「脫口罩」的馬拉松。

蔡炳坤表示，運動賽事解封，一般運動比賽在三種條件下選手裁判可以脫下口罩，台北馬拉松也一樣，包括打了一劑疫苗達14天、感染過也有康復證明、比賽前PCR或快篩陰性證明，三者要有其中一項，才能進場參加馬拉松。

至於跑者部分，比賽這次邀請12位精英跑者，完全要依照台灣的邊境管制規定，搭飛機前要有相關證明，進到台灣還要有14加7天，比賽前一天，還要拿到PCR陰性證明，才可以參加，這次台北馬拉松已經做到嚴謹的防疫準備，讓大家安心參加。

對於中央再開放進香團、餐會、逐桌進酒等，副市長黃珊珊則表示，北市府每周都會有解封會議，會在這一週的解封會議上討論，至於台北市目前疫情，上一個不明感染源是發生在9月27日，觀察期限到10月10日，會到觀察期限再討論相關後續開放。