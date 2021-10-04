醫院轉診有斷層 台大、聯醫合作跨院診療

社區醫院診斷她要轉院，她轉診至台大醫院後，卻因沒有病床再轉介到聯合醫院，醫療資源就在轉來轉去中浪費了！未來台大醫院將打造醫學中心與聯合醫院的合作模式，運用及時超音波與整合門診，讓兩院能即時討論病情，填補轉院的醫療斷層。

及時連結兩醫院

社區醫院的醫生一看到她的腳就說，妳要轉診到台大醫院。到了台大醫院，醫院則檢查後跟她說，要住院、要注射抗生素治療，但要四天後才有病床，目前可以先到聯合醫院吊點滴。到了聯合醫院，受訪病人才終可得到妥善的照顧。

台大醫院於4日宣布，10月起台大醫院將與台北市立聯合醫院中興院區合作，打造醫學中心與區域醫院的合作模式。許甯傑擅長於整合醫學制度與床邊即時超音波。透過整合即時超音波，台大、中興兩邊醫師就能看到病患狀況，及時討論，做出診療。

照護合作不中斷

兩院將針對就診次數多、經常性住院的病患，提供「整合門診」，判斷病患的病情嚴重程度，加以分流；針對轉院個案與生命末期的病患，則提供「個案管理遠距診察」，除了醫院可以持續追蹤轉院的病患狀況外，亦能幫助交通不便的病患遠距就醫。

許甯傑盼藉由台大醫院與市立聯合醫院的建教合作能共同創造三大願景。第一、建醫學中心與區域醫院的合作模式，以疾病輕重分流，在疾病加重或減輕時，提供醫療連續性的照護；第二、建立跨場域之遠距醫療整合照護模式；第三、建立醫學中心與區域醫院教學及人才訓練平台。

市立聯合醫院總院長黃勝堅說，對高齡人口比例高達19%的台北市來說，期待能實現全人、全家、全程、全隊及全社區，「五全」的照護理念。

【更多精采內容，詳見 】