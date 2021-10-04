鼓勵他人癌篩輕忽自己 醫院志工首篩查出早期變異

在奇美醫學中心擔任志工的58歲吳姓男子雖常鼓勵民眾接受癌症篩檢，卻自認沒有症狀，多年未做篩檢，院方主動安排篩檢後，首次檢查就發現大腸癌早期病變，及時安排治療。

奇美醫學中心今天發布新聞稿，癌症篩檢站個案管理師林秋微表示，吳男在奇美醫學中心擔任志工多年，每年都在醫院舉辦的癌症篩檢活動中鼓勵民眾進行癌症篩檢，但自己卻認為本身沒有任何症狀，一直沒有接受篩檢。

林秋微表示，後來和吳男一起值班的癌症篩檢站工作人員，在偶然機會中得知吳男從未做過大腸癌篩檢，經過一番勸說後讓吳男繳交檢體，篩檢結果為陽性，進一步檢查確診為大腸癌早期變異瘜肉，及時安排切除後不需進一步手術或化療，目前接受定期篩檢及追蹤。

她說，吳男現在每到醫院值班，都會特地到癌症篩檢站向值班人員打招呼，感謝大家主動提醒，讓他有機會早期接受治療。

林秋微指出，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾減少非緊急醫療行為，癌症篩檢數量也隨之下滑，奇美醫學中心統計至8月底，相較去年同期篩檢總人數減少約12%，現在疫情趨緩，希望民眾能安排時間接受篩檢。

她說，奇美醫學中心即日起至22日舉辦「重陽九九，健康久久」健康癌篩活動，鼓勵民眾進行大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌篩檢，符合高風險等特定對象資格者完成篩檢還可獲得限量禮券，盼提高受檢意願。