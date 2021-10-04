國慶台東交通疏導方案 12日晚封閉草埔森永南下隧道

手抖是帕金森氏症的典型症狀，大約6成患者都有，患者在動作靜止時會手抖，肢體活動時反而不會抖；手抖症狀通常會先發生在單側，隨著病程發展，大約1到3年後會變成雙側都有症狀。

2021-10-04 10:12