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國慶台東交通疏導方案 12日晚封閉草埔森永南下隧道

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東、屏東間的草埔森永隧道本月12日將維護消防設備，封閉台東往屏東車道長達10小時，屆時車輛須改走台9戊線。 記者施鴻基／翻攝
台東、屏東間的草埔森永隧道本月12日將維護消防設備，封閉台東往屏東車道長達10小時，屆時車輛須改走台9戊線。 記者施鴻基／翻攝

國慶連假將來臨，公路總局預估10月9日、10日為返鄉及旅遊高峰，10月11日為收假高峰，第三區養護工程處為台東金崙風景區等地配合台東縣警局規畫疏導方案，也將取締違規。不過10月12日因維護草埔森永隧道消防設備，將管制南下雙線車道，當天晚間9點起台東往屏東車輛須改走台9戊線舊路，屏東往台東則不受影響。

三工處表示，台9線金崙風景區、多良火車站、初鹿牧場、怕朗大道、和台東、池上、關山、鹿野街道；以及台11線小野柳、線水往上流、線三仙台、線八仙洞等鄰近風景區易壅塞路段，都規畫交通疏導配套措施，包括替代路線、彈性調整號誌時制等，以避免車輛集中特定路線造成塞車。

另外，大武工務段安朔交控中心訂本月12日維護草埔森永隧道消防設備，時間從當天晚間9點到隔天上午7點，時間達10小時，維護時段工程車輛進入隧道，將管制台東往屏東南下雙線車道，屆時須改走台9戊線。

台東 屏東 車道 國慶 連假

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