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爭議連環爆 高鐵董座內部信：企業形象蒙塵、痛定思痛

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司董事長江耀宗。 報系資料照
台灣高鐵公司董事長江耀宗。 報系資料照

本報日前陸續揭露高鐵網紅服勤員長期A商務車廂點心當作賣場贈品，以及42名高鐵員工「南下闖關」打莫德納疫苗第二劑，引發社會輿論撻伐。台灣高鐵公司董事長江耀宗，今天發布內部信，內容指出數起「嚴重事件」，讓高鐵形象一同蒙塵。並直言，面對不當行為，除了個案的調查和檢討，更要痛定思痛，避免類似事件再發生。他也說，員工應該追求更高道德標準，才能再度獲得國人信賴。

以下為江耀宗內部信全文：

各位同仁：大家好！

台灣高鐵自通車營運以來，在全體同仁兢兢業業地共同努力下，持續以提供優質、安全、準點及貼心的旅運服務，創造公司獲利並赢得各界肯定。這項成果得之不易，維持亦屬不易，更需要大家來共同珍惜與細心呵護！

然而，公司同仁近期發生多起涉及違反工作紀律、行為操守以及正當價值判斷的嚴重事件，讓高鐵企業形象一同蒙塵。面對同仁這些不當的行為，除了個案的調查、檢討，我們更要痛定思痛，思考如何透過強化價值文化、建立有效機制，避免類似事件再次發生！

高鐵人的五大核心價值是「紀律、正直、效率、創新、明理」，這不只是口號，更應該進一步落實到我們的日常言行中。因為，台灣高鐵除了是國家重要的關鍵基礎設施，且在過去締造優質的服務，建立許多品質的標竿，讓各界印象深刻。因此，同仁們的一舉一動，皆因為台灣高鐵的品牌形象而動見觀瞻，不僅吸引媒體關注，更是社會議論的話題，希望大家都應有此體認。

台灣高鐵的品牌價值及企業形象，是由每一位員工的持續表現點滴積累而成的！在此，特別提醒、勉勵、更期許大家，身為台灣高鐵的一份子，我們要共同恪守公司的五大核心價值，並彼此督促及建立高鐵人的優秀素質基礎。同時，更將特別要求公司主管以身作則，帶領同仁強化法治觀念與相關教育訓練，隨時隨地彰顯台灣高鐵一向看重的紀律、正直、明理等價值觀，希望每一位同仁都能追求更高的道德行為標準，培養更好的待人處事原則，方不負社會大眾的期待。

深信唯有如此，才能再度獲得國人的信賴與社會的肯定！

董事長

江耀宗

2012年10月4日

高鐵董事長江耀宗內部信曝光。圖／讀者提供
高鐵董事長江耀宗內部信曝光。圖／讀者提供

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