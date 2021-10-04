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打造台灣孩子的太空夢 宇宙研制所聯手企業推動「Kuroro太空學校」

聯合新聞網 / 台北訊
「Kuroro 太空學校」看準台灣太空科學基礎教育的空缺，與「聯經出版公司」、「前瞻火箭研究中心」聯手推出台灣第一本火箭科技繪本，以STEAM 創意學習法為製作核心，穫大批家長支持。圖片提供／聯經出版
「Kuroro 太空學校」看準台灣太空科學基礎教育的空缺，與「聯經出版公司」、「前瞻火箭研究中心」聯手推出台灣第一本火箭科技繪本，以STEAM 創意學習法為製作核心，穫大批家長支持。圖片提供／聯經出版

太空科技產業近期話題不斷，隨著 Space X、Blue Origin 推出星鏈、太空旅行、衛星發射等新商模出現，各國紛紛投入資金資源，望於太空產業鍊佔有一席之地。台灣兒童遊藝公司「宇宙研制所」看準台灣太空科學基礎教育的空缺，於今年正式推出兒童科學教育品牌「Kuroro太空學校」，透過跨域整合、創意聯製號召各企業先進，共同為台灣太空基礎教育做出貢獻。

「宇宙研制所」首發作品《動手做，跟ARRC一起上太空》已於2021年7月上架全台各大書店通路，發行本書的聯經出版公司陳芝宇總經理表示，台灣正積極追上世界的腳步，除擁有自己的火箭，也要扎根好下一代的太空教育，讓台灣孩子勇敢擁抱心中的太空夢。

10月2日下午於新竹大魯閣湳雅廣場，「宇宙研制所」領頭號召多位品牌企業共同盛大舉辦「Kuroro太空學校『小小太空人體驗日』暨《動手做，跟ARRC一起上太空》新書體驗分享啟動記者會」。搶先全台引進「宇宙研制所」開發的14台國產ＩＰ電動搖馬遊戲機「Kuroro宇宙探險號」，邀請新竹小朋友化身為小太空人，體驗有趣刺激的飛船積分挑戰賽。現場還特別請到《動手做，跟ARRC一起上太空》作者魏世昕，現身分享ARRC打造火箭的熱血故事、展示「紙火箭」，教導小朋友認識、分辨火箭種類等知識，啟迪小朋友對於火箭科技的想像。

搶先全台引進「宇宙研制所」開發的14台國產ＩＰ電動搖馬遊戲機「Kuroro宇宙探險號」，邀請新竹小朋友化身為小太空人，體驗有趣刺激的飛船積分挑戰賽。圖片提供／聯經出版
搶先全台引進「宇宙研制所」開發的14台國產ＩＰ電動搖馬遊戲機「Kuroro宇宙探險號」，邀請新竹小朋友化身為小太空人，體驗有趣刺激的飛船積分挑戰賽。圖片提供／聯經出版

昌禾教育基金會李妍慧執行長表示，大魯閣湳雅廣場大力推動兒童創意學習，將知識與趣味結合，透過各式各樣的活動，鼓勵兒童學習，昌禾教育基金會也將不遺餘力給予支持。圖片提供／聯經出版
昌禾教育基金會李妍慧執行長表示，大魯閣湳雅廣場大力推動兒童創意學習，將知識與趣味結合，透過各式各樣的活動，鼓勵兒童學習，昌禾教育基金會也將不遺餘力給予支持。圖片提供／聯經出版

「宇宙研制所」總經理李佳勳表示，未來台灣太空產業的發展除了政府擔任領頭羊外，各產業的積極參與，培育下一代太空夢想的幼苗，方可加速台灣太空產業的進展。「Kuroro太空學校」幕後推手「迷母豐盛」總經理高景星也認為，火箭繪本只是個起點，締造台灣孩子與太空教育零距離，才是我們的目標。

未來預計以「新竹大魯閣湳雅廣場」為示範基地，將「Kuroro太空學校」品牌概念落地全台，配合全館酷卡蒐集活動及雅蒙蒂咖啡特別推出的宇宙探索套餐，跨域打造五感創意學習場域。昌禾教育基金會李妍慧執行長表示：「大魯閣湳雅廣場做為新竹孩子主場，大力推動兒童創意學習，將知識與趣味結合，透過各式各樣的活動，鼓勵兒童學習，昌禾教育基金會也將不遺餘力給予支持」。

「Kuroro 太空學校」看準台灣太空科學基礎教育的空缺，與「聯經出版公司」、「前瞻火箭研究中心」聯手推出台灣第一本火箭科技繪本，以STEAM 創意學習法為製作核心，穫大批家長支持。圖片提供／聯經出版
「Kuroro 太空學校」看準台灣太空科學基礎教育的空缺，與「聯經出版公司」、「前瞻火箭研究中心」聯手推出台灣第一本火箭科技繪本，以STEAM 創意學習法為製作核心，穫大批家長支持。圖片提供／聯經出版

更多書籍內容請見《動手做，跟ARRC一起上太空》（隨書特贈Kuroro太空學校書衣海報 + DIY火箭附發射台模型）。

太空人 火箭

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