台北馬拉松今起報名不抽籤 2.8萬人可「脫口罩」開跑

因應本土疫情趨緩，台北馬拉松將於12月19日舉辦，與過去不同的是本次不採抽籤，名額採額滿提早截止報名方式，北市副市長蔡炳坤表示，此次同意跑者在起跑之後即可脫下口罩，但起點與終點處仍須配戴口罩，可以說是成為全台灣第一場可「脫口罩」的馬拉松。

北市府、中華民國田徑協會與中華民國路跑協會今舉辦「2021臺北馬拉松」記者會，並宣布於自10月4日中午12點起，開放馬拉松組一般跑者報名，10月5日上午10點起，開放半程馬拉松組一般跑者報名；其中名額為全程馬拉松9000名，半程馬拉松1萬9000名，並於10月27日下午5點截止報名。

蔡炳坤表示，此次同意跑者在起跑之後即可脫下口罩，但起點與終點處仍須配戴口罩，而其餘未上場選手、工作人員等仍須全程配戴口罩。

蔡炳坤表示，其實之前就有其它體育賽事也採相同規定，但是2020年「台北馬拉松」是國內唯一實際舉辦的國際性馬拉松賽事，同時也可以說是成為全台灣第一場可「脫口罩」的馬拉松。

蔡炳坤表示，針對跑者防疫，所有跑者應提供至少接種有一劑疫苗達40天，或是提供染疫過的康復證明，亦或是有近三天內的PCR陰性證明，三項至少要符合一項。

蔡炳坤表示，本次有邀請國外12位菁英選手，均須按照中央的邊境管理，要符合居家檢疫14天，檢疫期滿後須進行7天自主健康管理，馬拉松當天還需提供跑前一天的PCR陰性證明。