快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北馬拉松今起報名不抽籤 2.8萬人可「脫口罩」開跑

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

因應本土疫情趨緩，台北馬拉松將於12月19日舉辦，與過去不同的是本次不採抽籤，名額採額滿提早截止報名方式，北市副市長蔡炳坤表示，此次同意跑者在起跑之後即可脫下口罩，但起點與終點處仍須配戴口罩，可以說是成為全台灣第一場可「脫口罩」的馬拉松。

北市府、中華民國田徑協會與中華民國路跑協會今舉辦「2021臺北馬拉松」記者會，並宣布於自10月4日中午12點起，開放馬拉松組一般跑者報名，10月5日上午10點起，開放半程馬拉松組一般跑者報名；其中名額為全程馬拉松9000名，半程馬拉松1萬9000名，並於10月27日下午5點截止報名。

蔡炳坤表示，此次同意跑者在起跑之後即可脫下口罩，但起點與終點處仍須配戴口罩，而其餘未上場選手、工作人員等仍須全程配戴口罩。

蔡炳坤表示，其實之前就有其它體育賽事也採相同規定，但是2020年「台北馬拉松」是國內唯一實際舉辦的國際性馬拉松賽事，同時也可以說是成為全台灣第一場可「脫口罩」的馬拉松。

蔡炳坤表示，針對跑者防疫，所有跑者應提供至少接種有一劑疫苗達40天，或是提供染疫過的康復證明，亦或是有近三天內的PCR陰性證明，三項至少要符合一項。

蔡炳坤表示，本次有邀請國外12位菁英選手，均須按照中央的邊境管理，要符合居家檢疫14天，檢疫期滿後須進行7天自主健康管理，馬拉松當天還需提供跑前一天的PCR陰性證明。

馬拉松 口罩 北市

延伸閱讀

北市校園BNT不足 蔡炳坤：已有8千多劑10/5接種

年底前滿12歲淪疫苗孤兒？蔡炳坤：北市6938人應放寬

北市莫德納二劑明後開放長者預約 AZ二劑開特別門診

多種疫苗施打地方恐大亂 北市不慌：明預約第2劑莫德納

相關新聞

原料藥發現不純物 沙坦類高血壓藥下架8產品、共36批

沙坦類高血壓原料藥自2018年7月驗出致癌不純物NDMA後，現又爆出國際間發現另一款新的不純物AZBT，恐有致癌風險。因...

碎步、顫抖、面具臉 留意帕金森氏症徵兆

手抖是帕金森氏症的典型症狀，大約6成患者都有，患者在動作靜止時會手抖，肢體活動時反而不會抖；手抖症狀通常會先發生在單側，隨著病程發展，大約1到3年後會變成雙側都有症狀。

台北馬今起報名不抽籤 2.8萬人可「脫口罩」開跑

因應本土疫情趨緩，台北馬拉松將於12月19日舉辦，與過去不同的是本次不採抽籤，名額採額滿提早截止報名方式，北市副市長蔡炳...

運動後反而更睡不著？可能是運動時間害了你

你常在晚上運動或健身嗎？一項新研究發現，如果運動的時間不同，會影響到睡眠品質，如果想要在早上充滿活力，就不該在接近深夜時運動。

秋老虎來了！5縣市溫度逾36度 氣象局發高溫警報

中央氣象局表示，今天天氣晴朗炎熱，中午前後桃園市、新竹縣、台南市、金門縣地區，南投縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫達36°...

【圖輯】圖片故事／「傳玻者」細膩職人手工 打破障礙者刻板印象

琉璃庇護工場2008年成立，最初稱謂「民生手工琉璃庇護生產中心」，去年改名為「傳玻者文創設計中心」，成員包括設計師以及身心智障礙、肢體障礙、精神障礙等身障員工，利用不同障別的工作屬性進行團隊合作，淬鍊出璀璨精緻的琉璃製品及藝術品牌。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。