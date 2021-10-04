科技縮短醫病距離 在市聯醫住院也有台大醫師診療

68歲的李阿姨有天小腿忽然腫脹疼痛，診所判斷是蜂窩性組織炎，建議她去長期回診的台大醫院。台大急診建議要住院做抗生素治療，但要有病床，可能得等上四天。為了讓李阿姨可以即時獲得治療，在當事人同意下，台大醫院將李阿姨轉診到市聯醫中興院區住院，透過跨院遠距通訊診療，兩院醫師在李阿姨做超音波檢查的同時討論，實現高效率的全人醫療。

跨院遠距通訊診療的服務模式，台大醫院和市聯醫中興院區已經行之有年。台大醫院統計，2017年起，從台大醫院出院轉銜到社區住院的就有650人次，以市聯醫中興院區為大宗；在台大急診經初步評估穩定後轉至社區住院的也有2748人次，其中超過四成（1112人次）都是轉到市聯醫中興院區。

台大醫院院長吳明賢表示，高齡化社會的患者大都有多重共病，台大醫院整合醫學科在住院期間就是以病人為中心，病人不再需要「五天跑五個科」。十月起，台大醫院將專長於整合醫學制度與床邊即時超音波的醫師許甯傑，借調至市聯醫中興院區擔任整合醫學科主任，進一步推動雙向合作模式。

台大醫院整合醫學科主任王宗道表示，整合醫學科是2009年由台大創傷醫學部前主任柯文哲成立，2017年正式隸屬於內科部，目前有71個病床，10位主治醫師、22位專科護理師。

王宗道表示，整合醫學科由主治醫師24小時值班，和住院醫師和專科護理師形成「主責團隊」，隨時可即時處理病人狀況，且與次專科照護並行不悖。病人出院前也可以轉銜個管師、出院準備護理師等，現在將強化與其他醫院的橫向連結，並導入遠距精神。其中「即時超音波」這項技術，可謂是「新世紀的聽診器」，而許甯傑就是這方面的專家。

「未來的醫療趨勢，將不再是一對一，而是透過科技的進步，由整個團隊去診治病人。」許甯傑表示，過去床邊檢查聽診器或傳統超音波，都很難分享檢查的過程資訊，但隨著科技進步，即時超音波可以把檢查資訊做遠端分享，不但大大降低依賴操作者經驗、專科別等限制，也能讓多位醫師一邊做檢查、一邊討論病情，病人也可以得到跨科團隊的即時回饋。