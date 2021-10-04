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科技縮短醫病距離 在市聯醫住院也有台大醫師診療

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院舉辦視訊線上記者會，宣布與北市聯醫中興院區進一步推動跨院遠距通訊診療。圖為北市聯醫中興院區團隊。圖／擷取自台大醫院線上記者會
台大醫院舉辦視訊線上記者會，宣布與北市聯醫中興院區進一步推動跨院遠距通訊診療。圖為北市聯醫中興院區團隊。圖／擷取自台大醫院線上記者會

68歲的李阿姨有天小腿忽然腫脹疼痛，診所判斷是蜂窩性組織炎，建議她去長期回診的台大醫院。台大急診建議要住院做抗生素治療，但要有病床，可能得等上四天。為了讓李阿姨可以即時獲得治療，在當事人同意下，台大醫院將李阿姨轉診到市聯醫中興院區住院，透過跨院遠距通訊診療，兩院醫師在李阿姨做超音波檢查的同時討論，實現高效率的全人醫療。

跨院遠距通訊診療的服務模式，台大醫院和市聯醫中興院區已經行之有年。台大醫院統計，2017年起，從台大醫院出院轉銜到社區住院的就有650人次，以市聯醫中興院區為大宗；在台大急診經初步評估穩定後轉至社區住院的也有2748人次，其中超過四成（1112人次）都是轉到市聯醫中興院區。

台大醫院院長吳明賢表示，高齡化社會的患者大都有多重共病，台大醫院整合醫學科在住院期間就是以病人為中心，病人不再需要「五天跑五個科」。十月起，台大醫院將專長於整合醫學制度與床邊即時超音波的醫師許甯傑，借調至市聯醫中興院區擔任整合醫學科主任，進一步推動雙向合作模式。

台大醫院整合醫學科主任王宗道表示，整合醫學科是2009年由台大創傷醫學部前主任柯文哲成立，2017年正式隸屬於內科部，目前有71個病床，10位主治醫師、22位專科護理師。

王宗道表示，整合醫學科由主治醫師24小時值班，和住院醫師和專科護理師形成「主責團隊」，隨時可即時處理病人狀況，且與次專科照護並行不悖。病人出院前也可以轉銜個管師、出院準備護理師等，現在將強化與其他醫院的橫向連結，並導入遠距精神。其中「即時超音波」這項技術，可謂是「新世紀的聽診器」，而許甯傑就是這方面的專家。

「未來的醫療趨勢，將不再是一對一，而是透過科技的進步，由整個團隊去診治病人。」許甯傑表示，過去床邊檢查聽診器或傳統超音波，都很難分享檢查的過程資訊，但隨著科技進步，即時超音波可以把檢查資訊做遠端分享，不但大大降低依賴操作者經驗、專科別等限制，也能讓多位醫師一邊做檢查、一邊討論病情，病人也可以得到跨科團隊的即時回饋。

奠定遠距照護中心主任基礎的台大醫院內科部主任何奕倫表示，台大醫院遠距照護中心的強項，包括最完整的視訊系統、完善的資訊加密系統，還有24小時隨時值班的醫師和個管師，提供不間斷的服務。未來有許主任在中興啟動整合，將「雲端病房」概念帶去中興，兩邊都以病人為中心，真正可做到「數位傳千里，雲端共嬋娟。」王宗道表示，目前觀察起來，民眾對於轉院和視訊會診的接受度，大概只有兩到三成，仍有待提升，努力的關鍵在於醫病溝通要讓民眾安心。

台大醫院舉辦視訊線上記者會，宣布與北市聯醫中興院區進一步推動跨院遠距通訊診療。圖為台大醫院團隊。圖／擷取自台大醫院線上記者會
台大醫院舉辦視訊線上記者會，宣布與北市聯醫中興院區進一步推動跨院遠距通訊診療。圖為台大醫院團隊。圖／擷取自台大醫院線上記者會
68歲的李阿姨對於台大醫院與北市聯醫中興院區的跨院通訊診療服務非常滿意。圖／擷取自台大醫院線上記者會
68歲的李阿姨對於台大醫院與北市聯醫中興院區的跨院通訊診療服務非常滿意。圖／擷取自台大醫院線上記者會

台大醫院 醫師 遠距

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