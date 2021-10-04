首度線上登記抽籤比運氣 柯文哲七代嗡嗡包3千個免搶

再過幾天就是雙十國慶，台北市長柯文哲每年雙十節當天發送的嗡嗡包，今年第七代，歷代設計最多功能，副市長黃珊珊今天帶包亮相；今年因疫情影響，國慶活動人數降載，現場僅開放500人預約登記並送包，其他3000個嗡嗡包不用搶快，首度改登記抽籤方式，避免瞬間爆量當機。

民政局科長林冠伶表示，過去幾年嗡嗡包都是現場排隊，升旗活動現場瞬間最多有5千多人，去年改為線上登記後，登記領嗡嗡包民眾瞬間爆量10萬人，整個登記人數總計15萬，今年首度採抽籤方式，抽3千多個嗡嗡包，預估中籤率僅2到3%左右。

台北市民政局今天舉行「110國慶升旗暨慶祝活動」記者會，每年最受矚目的國慶紀念品嗡嗡包，今年第七代走清爽簡約文青風，黃珊珊以走秀方式出場，示範各種提法，包括手提、肩背、側背、後背等四種設計，適合各年齡層使用。

民政局表示，今年嗡嗡包設計延續限定雙色「秋風卡其綠」及「清風霧灰藍」兩款，使用傳統馬賽克磚設計呈現雙十圖示，以紅白藍為設計顏色基礎，增添國慶代表意象。同時也會加贈主視覺同款的「雙十馬賽克」文青徽章。

由於疫情仍為二級警戒，黃珊珊說，今年北市可以舉辦國慶升旗，相當興奮，因市府上周還在擔心能不能發嗡嗡包，最後比照中央國慶典禮，將國慶升旗限制人數，嗡嗡包領取現場開放500位早鳥票，將於10月6日上午11點開放民眾線上預約。

至於其他民眾若要線上登記抽另外3000個，則在10月7日、8日開放登記。領取方式為限量開放500名預約民眾「現場觀禮、搶先領包」；並規畫3000份嗡嗡包「線上登記、抽獎郵寄」。黃珊珊說，「好緊張，當天不要再當機了。」

民政局科長林冠伶表示，為讓民眾安心防疫，今年北市府首度規畫讓無法參加國慶活動的市民也有機會有嗡嗡包，10月7日、8日兩天開放線上登記，將在國慶當天以電腦抽籤抽出3000名中獎者，中獎名單將於10月10日公布於民政局官網，並會以簡訊通知。