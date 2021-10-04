「唱VUVU的歌2」採集部落歌謠 一代代傳承延續

無虞工作室繼去年4月發行第一張「唱VUVU的歌」，首張推出後獲回響，有原民青年主動私訊他們，想加入部落採集，歷時近一年，今年10月推出「唱VUVU的歌2」專輯，延續首張專輯模式，專輯發行後寄送給全台334所部落小學，讓孩子們從音樂中學習族語，一代代傳承延續。

VUVU排灣族語，祖父母意思。原民青年回到部落，跟部落的VUVU們學習傳統古謠，藉由流行音樂元素，將傳統歌謠做出新的詮釋，發行「唱VUVU的歌」。

「唱VUVU的歌2」專輯製作人吳蒙惠（族名：維恭．魯那登）說，年輕一代從中與部落建立緊密的情感，對於族語，更有一層濃厚的喜愛。

他深入部落後發現，有留在部落生長青年子弟，跟VUVU們學習生活技能，也吸收口傳的歌謠，凸顯越來越多新一代的原民青年們，致力傳承部落的歷史與歌謠文化。

枋寮高中三年級羅玫娟是此張專輯演唱中年紀最小，羅玫娟看到「唱VUVU的歌」第一張專輯時，主動與無虞工作室聯繫，希望能參與部落採集。

羅玫娟來自春日鄉古華部落，她分享說，部落採集時原本很緊張，因為VUVU們多數聽不懂國語，她沒把握能夠完全用全族語溝通，在文健站田調時，VUVU們提供很多首歌。

羅玫娟說，其中一名VUVU特別跟她說，「謝謝妳為部落把這首歌展現出來，要加油喔！長大也要帶著部落的精神和熱血心態，繼續唱歌，繼續做妳想做的事情。」她大受感動，演唱歌曲時感到很驕傲。

吳蒙惠說，此張專輯收錄「想起我的舊友」布農族版本，這首歌曲在阿美族版本中廣為人知，採集歌謠時，發現布農族也有用此旋律，用布農族歌詞展現，不同族群的詮釋，歌詞意境不同。

演唱者林沅緯說，去年6月回到台東東河鄉泰源村阿拉巴灣部落，阿嬤10月開始生病，走得很突然，採集過程中，阿嬤告訴他「要好好唱！要加油！」透過田調採集，與阿嬤關係更緊密，阿嬤過世一年後，專輯發行，「獻給天上的奶奶最珍貴的禮物」。