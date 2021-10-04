西部高溫東偶有雨 吳德榮：週四起迎風面水氣多

中央氣象局表示，今、明兩天(4、5日)台灣東半部地區、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，今日午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，明日午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；今、明兩天桃園以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有較強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，南海及菲律賓東方海面都有熱帶擾動；各國模式都有類似模擬，但位置、強度差異甚大，對台灣帶來不同程度的影響。

吳德榮說，歐洲系集模式50次的模擬路徑顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大的差異；因此，無論各國模式或系集模式皆顯示，目前模擬的「國慶日」天氣，「不確定性」很大，應繼續觀察模式的調整。

他表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週三(4至6日)偏東風帶來水氣，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨；背風面西半部晴朗，高溫微降、白天仍偏熱。今日各地氣溫：北部23至35度，中部23至35度；南部23至35度，東部21至33度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，週四至週六(7至9日)因南方有「熱帶擾動」發展，偏東風挾帶更多水氣，迎風面北部，東半部的降雨與日俱增，背風面西半部雲量稍增、午後中南部近山區有局部降雨的機率。「國慶日」(10日)水氣減少，天氣略見好轉，東側偶雨、西側晴，但各國模式模擬並不一致，都在調整中，仍需持續觀察。