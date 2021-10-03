親子車廂票價擬漲兩成被罵爆 台鐵今晚緊急喊卡不漲了

台鐵日前提報交通部最新票價規畫，PP自強號親子車廂票價擬調漲兩成，引發兩派爭議，有民眾認為親子車廂長期遭占據應設法加強管制，但也有家長認為不公平。台鐵今晚發出新聞稿表示，將維持原票價，停止調整。

EMU3000型城際列車預計年底上路，將設商務車廂，台鐵初步規畫不賣太短區間，票價依據里程為一般對號車廂的1.43倍到2.2倍，一般車廂則和新自強號價格相同。

另外，由於親子車廂長期傳出占用亂象，真正有需求的家長不一定使用的到，台鐵此次也規畫PP自強號親子車廂票價將調漲兩成，為一般自強號的1.2倍。以北宜為例，票價將從218元調整為262元，北高票價將從843元調高為1012元。

親子車廂票價調漲消息傳出後引發爭議，有民眾批評因為親子車廂利用率太低，空位太多，其他乘客才會進去占用；也有民眾贊同，親子車廂空間比一般車廂還要大，服務品質較好，收費貴一點很合理。

不過也有民眾反彈，台鐵若要管制親子車廂占用亂象，應該是對占用的人罰款或加價補票，「怎麼會對原始購票的人調漲票價？這反而是變相懲罰有小孩的旅客」；民眾還說，用親子車廂的人要多付錢，而非親子的人占用卻沒事，質疑「台鐵用意原來是要大家買非親子價錢去占用親子車廂」。

針對親子票價調漲，台鐵今晚發出新聞稿表示，評估現況並不適宜進行調整，將維持原票價，並停止將研議案提報交通部。