雙十連假雙颱來亂？ 專家：還看不出

雙十國慶有可能碰上雙颱生成？中央氣象局預報顯示，自6日後台灣南方海面將有大低壓帶生成，環境確實有利於颱風生成，但對於雙十連假的影響程度，天氣風險公司認為，目前低壓的發展仍較為受限，還不用太過憂心。

國慶雙颱有發展機會

中央氣象局預報資料顯示，南海至菲律賓海海面自5日起將有低壓生成，6日則將增強為熱帶擾動（T.D.），9日起則有另一個低壓生成，且目前從預報上來看，屆時台灣南方一帶將形成廣大的低壓帶，海溫與其他條件都很適合熱帶系統發展，但是否會發展成雙颱還有待觀察。

中央氣象局進一步指出，6日後，台灣持續處於偏東風的環境，若南海至菲律賓海的水氣持續增加，將為東半部、基隆北海岸及恆春半島帶來更廣大的降雨，且不排除會有局部較大的雨勢發生，至於西半部地區天氣則較為穩定，會有局部高溫出現，午後可能發生短暫雷陣雨。

不確定性仍高

關於國慶連假期間的天氣狀況，氣象專家吳德榮則在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，南海到菲律賓海面一帶在歐洲模式中，自9日起都有熱帶擾動活動的跡象，未來十天的模擬路徑差異相當大，到時候海面的水氣量將影響國慶連假的天氣，目前不確定性還相當高。

天氣風險公司臉書專頁則指出，自下週中期後，除東半部的降雨區可能會擴大外，西半部的雲量也會有所增加，南海至菲律賓海面的雲量明顯偏多，且已有一個熱帶擾動正在發展中，未來兩三天內發展的強度還是比較受限，預期還是要到下週三、四進入南海後，才有較大的發展空間，目前還不用太過擔心。

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